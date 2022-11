OTTO Immobilien: Massimo Saccomanno neuer Senior Berater für Luxusimmobilien

Wien (OTS) - Von Mallorca nach Wien: Mit dem Italiener Massimo Saccomanno (42) hat Dr. Eugen Otto vor kurzem einen internationalen Immobilienexperten für sein Unternehmen an Bord geholt. Der staatlich geprüfte Betriebswirt in Wohnungswirtschaft spricht vier Sprachen und wird sich bei OTTO Immobilien als Senior Berater auf die nationale und internationale Vermarktung hochwertiger Immobilien und die Ausweitung des internationalen Netzwerkes von Knight Frank fokussieren. Saccomanno verfügt durch seine beruflichen Stationen in Spanien, Deutschland und Österreich über ausgezeichnete internationale Verbindungen und Erfahrungen in der Immobilienbranche. Besonders geprägt hat ihn seine fast 15 Jahre dauernde erfolgreiche Tätigkeit in Mallorca, in der er für die Vermarktung von Luxusimmobilien an internationale Klienten und den Aufbau von erfolgreichen Maklerunternehmen verantwortlich zeichnete.

