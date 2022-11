yeedi veröffentlicht Weihnachtsgeschenkführer

Berlin (ots/PRNewswire) - yeedi freut sich, die Veröffentlichung seines Geschenkführers für die bevorstehenden Feiertage bekannt zu geben. yeedis Geschenkführer für die Feiertage enthält alle Arten von Saugrobotern, die auf die Reinigungsbedürfnisse verschiedener Familien abgestimmt sind. Ob für Eltern, frisch verheiratete Paare oder Freunde, dieser Geschenkführer wird einige Inspirationen mit hochinteressanten Geschenken liefern.

yeedi vac Station – Ein 3-in-1-Held für die Hausreinigung

Die yeedi vac Station saugt, wischt und entleert den Staubbehälter eigenständig - 3-in-1. Mit einem Staubbeutel, der die Verunreinigungen von 30 Tagen aufnimmt, muss dieses Modell nur einmal im Monat geleert werden. Sein langlebiges Wischsystem und die starke Saugkraft von 3000 Pa sorgen für hervorragende Reinigungsergebnisse.

yeedi vac 2 pro – Der beste Saugroboter für Familien mit Kindern

Wenn die Reinigung von Flecken in der Küche Priorität hat, ist yeedi vac 2 pro die perfekte Wahl. Das einzigartige oszillierende Wischsystem bewegt sich vor und zurück, um das Wischen von Hand zu imitieren, aber 5x schneller, versehentlich verschüttete Flüssigkeiten, eingetrocknete Flecken und mehr werden zuverlässig beseitigt. Dieses Modell ist außerdem mit einer 3D-Hindernisvermeidungstechnologie ausgestattet, die auf intelligente Weise dem täglichen Durcheinander auf dem Boden ausweicht und enge Stellen erkennt.

yeedi mop Station – Der Mopp- und Saugroboter mit Selbstreinigungsstation

Mit dem schnell drehenden Dual-Power-Wischsystem macht die yeedi mop Station Pro die Reinigung einfacher. Einige Wischroboter sprühen Wasser auf den Boden und schleifen ein Wischpad umher, sodass überall nasse Spuren zurückbleiben. Ein Abwärtsdruck von 10 N drückt die 2 rotierenden Wischmopps dicht an den Boden, um so selbst hartnäckige Verschmutzungen zu beseitigen. Mit 2500 Pa Saugleistung kann er sogar Staub und Verunreinigungen in schwer erreichbaren Ecken aufsaugen. Eine ausgezeichnete Wahl für Menschen, die zu Hause gerne barfuß gehen.

yeedi vac max – Der Saugroboter MAX ist für große Häuser mit Teppich- und Hardböden geeignet.

Der yeedi vac Max saugt und wischt gleichzeitig, um nasse und trockene Verschmutzungen in einem Durchgang zu beseitigen. Mit seiner starken Saugkraft von 3000 Pa saugt yeedi MAX Schmutz wie ein Wirbelwind auf. Er erkennt Teppiche und wählt das entsprechende Reinigungsverfahren aus. Im Wischmodus hält er sich von Teppichböden fern, während er im Staubsaugermodus automatisch die Saugkraft für eine Tiefenreinigung erhöht.

yeedi vac hybrid – 2-in-1 Saugroboter mit Wischfunktion

Der yeedi vac hybrid ist vielseitig und sowohl für nasse als auch für trockene Verschmutzungen geeignet. Er saugt mit starker Saugkraft und wischt mit einem intelligenten Wischsystem. Der eingebaute Teppichboden-Erkennungssensor erkennt Teppichböden auf intelligente Weise und vermeidet das Wischen. Eine Seitenbürste und eine rollende Hauptbürste in Kombination mit einer bis zu 2.500 Pa starken Saugkraft nehmen Staub und Tierhaare auf, die sich im Teppichboden und auf harten Böden festgesetzt haben, und sorgen für eine tiefe Reinigung. Ideal für Haushalte mit Haustieren.

yeedi vac 2 – Der Saugroboter mit Wischfunktion für Familien

In Familien mit Kindern gibt es mühsame Reinigungsarbeiten und Unordnung auf dem Boden. Der yeedi vac 2 ist das beste Weihnachtsgeschenk für Familien. Dieses Modell ist mit 77 mm ultraflach, sodass es problemlos auch bei wenig Freiraum unter Möbeln eingesetzt werden kann. Außerdem kann er sich, dank seiner 3D-Hindernisvermeidungstechnologie, selbst befreien, wenn er stecken bleibt und erkennt auf intelligente Weise das tägliche Durcheinander auf dem Boden und enge Stellen.

Neben diesen attraktiven Plänen bereitet yeedi auch eine Weihnachtsgeschenkaktion für alle vor. In der Zeit vom 24. bis 25. November haben die Kunden die Chance, nach ihren Einkäufen Überraschungsgeschenke zu gewinnen. Für genauere Regeln behalten Sie bitte yeedis Instagram-Accountyeedi_eu im Auge, damit Sie nichts verpassen.

Alle oben genannten Produkte sind auch beiAmazon, eBay, KAUFLAND erhältlich. Sichern Sie sich die überraschenden Weihnachtsgeschenke von 2022.

Informationen zu yeedi

yeedi ist eine Marke für Saugroboter, die ihren Kunden hilft, die Herausforderungen des täglichen Lebens zu meistern. In der Überzeugung, dass alle Funktionen und Innovationen dazu dienen, so vielen Kunden wie möglich zu helfen, bringen wir intelligente Reinigungsprodukte in immer mehr Haushalte, damit sie ihr Haus mit Leichtigkeit sauber halten können.

https://mma.prnewswire.com/media/1945958/yeedi_gift_guide_robot_vacuum_series.jpg

