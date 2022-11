Den Zauber der Adventzeit spüren: Greifen Sie nach den Sternen

Weihnachtssterne zaubern festliche Stimmung in jedes Zuhause

Wien (OTS) - Mitte November starten die heimischen Gärtnerei- und Blumenfachbetriebe in die wohl schönste florale Jahreszeit: Der Weihnachtsstern bringt dann mit seiner Farbenvielfalt und neuen trendigen Sorten vorweihnachtliche Stimmung in jedes Zuhause.

Neben dem traditionellen Adventkranz und dem Adventkalender sind es vor allem die Weihnachtssterne, die als die Vorweihnachtsboten gelten. Die Adventzeit ist eine Zeit zum Innehalten, um den Zauber der Adventzeit zu spüren. Die Weihnachtssterne verbreiten festlichen Stimmung, erfüllen die Herzen der Blumen- und PflanzenliebhaberInnen mit Vorfreude und geben der Adventzeit so ihren besinnlichen Charakter wieder.

Farben und Formen für jeden Wohnstil

BlumenliebhaberInnen können sich über eine nahezu unendliche Farbenauswahl bei der Poinsettia freuen, die sich damit jedem Einrichtungsstil anpasst. - Von modern bis zu klassisch, romantisch oder im Vintage-Style. Der Weihnachtsstern setzt immer farbliche Akzente. Am beliebtesten ist übrigens nach wie vor Rot, gefolgt von Cremeweiß, Bordeaux, Apricot und Lachs über Orange, Pink und Rosa, ebenso wie Zimtfarben und Zitronengelb. Auch in seiner Wuchsform bietet der Weihnachtsstern größte Vielfalt: vom Hochstamm, Buschformen oder Minipflanzen bis hin zum Schnittweihnachtsstern.

Derzeit verfügt der Blumenfachhandel über 150 verschiedene Weihnachtssternsorten und jedes Jahr kommen neue hinzu. Warten Sie nicht zu lange mit dem Kauf: Die größte Auswahl an neuen Sorten und Farben finden Sie immer zu Beginn der Weihnachtssternsaison, also Anfang November.

Dekorativer Weihnachtsstern

Der absolute Höhepunkt der Weihnachtszeit ist natürlich der Heilige Abend und dank seiner Wandelbarkeit als Schnittblume oder Topfpflanze eignet sich der Weihnachtsstern perfekt als festliche und ganz besondere Tischdekoration. - Egal in welcher Farbe. Auch als lebender Christbaumschmuck wird die Poinsettia zum Eyecatcher und zieht alle Blicke auf sich.

Ein Tipp: Schnittpoinsettien bleiben bis zu zwei Wochen frisch, wenn man die Schnittfläche direkt nach dem Schneiden versiegt - die Stiele für ein paar Sekunden zuerst in 60 Grad heißes, dann in kaltes Wasser tauchen und sofort ins frische Wasser stellen.

Der Miniweihnachtsstern - klein, aber mit großer Wirkung

Topfpflanzen in Miniaturform sind seit einigen Jahren stark im Trend. Sie benötigen kaum Platz und sind daher für die Tisch- und Fensterbankdekoration besonders gut geeignet. Allerdings sollten die kleinen Schönheiten nicht zu dicht an der Heizung platziert werden: Die Heizungsluft trocknet die Erde nämlich im Nu aus.

Lange Freude dank richtiger Pflege

Als Maßregel für die Pflege des Weihnachtssterns gilt: richtig gießen. So soll der Topfballen der Pflanze nie komplett austrocknen bzw. durchnässt sein. Jeden zweiten Tag ein wenig Wasserzufuhr genügt der Poinsettia meist, um ihre volle Pracht zu zeigen. Der Wohlfühlstand der Pflanze ist sofort erkennbar: Werden die Blätter gelb oder fallen ab, ist mit dem Wasserhaushalt etwas nicht in Ordnung.

Neben der richtigen Bewässerung ist für den Weihnachtsstern vor allem der Standort wichtig. Helle, warme, vor Zugluft geschützte Plätze mit ausreichend Tageslicht - in dieser Umgebung gedeiht er am besten. Vermeiden sollte man hingegen zugige Eingangsbereiche und dunkle Räume. Die Umgebungstemperatur liegt idealerweise zwischen 15 und 22 Grad, d.h. bei Raumtemperatur. Vorsicht ist übrigens geboten, wenn man "nur kurz" die Räume lüften will. Hier empfiehlt sich, die Pflanze in eine geschützte Ecke zu stellen.

Heimische Produktion überzeugt

Die österreichischen GärtnerInnen und FloristInnen sind die erste Adresse, wenn es um professionelle Beratung und Qualitätsprodukte beim Weihnachtsstern geht. Ein gesunder Weihnachtsstern zeichnet sich durch ein dichtes Laub, und gelb-grüne, knospige Blumen aus - ein ganz wichtiger Frischeindikator - und bringt viel Freude.

Der Blumenfachhandel berät Sie zur richtigen Pflege und dem passenden Standort und weiß um die Notwendigkeit der guten Transportverpackung gegen Wind und Kälte. Beim Kauf eines Weihnachtssternes im November und Dezember ist die Erde im Übrigen bereits vorgedüngt: Es ist deshalb nicht notwendig, die Pflanze während ihrer Blütezeit zu düngen.

Mehr Informationen zum Weihnachtsstern finden Sie unter www.stars-for-europe.com.

Das Blumenfachgeschäft in Ihrer Nähe finden Sie unter www.ihr-florist.at .

