Mariahilf: Bezirk lädt zur ersten Nachbarschaftsgala ein

Wien (OTS/RK) - In Mariahilf wurde dieses Jahr erstmals der Nachbarschafts-AWARD für Projekte im 6. Bezirk vergeben. Der Preis ist mit 3.000,- Euro dotiert. Die besten Ideen aus Mariahilf, die zu einer guten Nachbarschaft und einem respektvollen Miteinander im eigenen Wohnhaus oder im Grätzel sorgen und Menschen bei gemeinsamen Aktivitäten zusammenbringen, werden ausgezeichnet. Aus 34 eingereichten nachbarschaftlichen Projekten wurden in einem Publikums-Voting die Sieger*innen auserkoren. Die Wahl ging online auf der Stadt Wien Plattform „mitgestalten.wien.at“ über die Bühne, wo insgesamt 912 Teilnehmer*innen abgestimmt haben. „Das Voting ist vorbei. Die Sieger*innen für mehr Miteinander in Mariahilf stehen fest und werden bei der Nachbarschaftsgala mit einem Preis ausgezeichnet“, erklärt Bezirksvorsteher Markus Rumelhart und ruft gemeinsam mit der Gebietsbetreuung Stadterneuerung zum Kommen auf, um alle Ideengeber*innen kennenzulernen: „Wir wollen gemeinsam die lebendige Nachbarschaft in Mariahilf feiern!“ Die Veranstaltung findet am Dienstag, 22. November 2022 um 18.30 Uhr im „ega: frauen im zentrum“, 6., Windmühlgasse 26 statt.

Der Eintritt zur Veranstaltung ist frei. Es wird um Anmeldung unter post@bv06.wien.gv.at oder telefonisch unter +43 1 4000-06110 ersucht.

Weitere Informationen erteilt das Büro der Bezirksvorstehung für den 6. Bezirk, Tel. 01/4000-06110 bzw. post@bv06.wien.gv.at. (Schluss) red

