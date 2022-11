Bereit für den Winter? Die Schweiz mit der Bahn entdecken.

Wien/Zürich (OTS) - Bereit für einen Winter voller Highlights? Auf der Winter Magic Tour atemberaubende Winterlandschaften entdecken. Richtig gute Stimmung kommt im Après-Ski-Waggon zwischen Andermatt und Disentis auf – ein krönender Abschluss eines aufregenden Tags in den Alpen. Mit Spannung wird auch das 125 Jahre Jubiläum der Gornergrat Bahn erwartet.

Aprés-Ski-Feeling in umgebauten Glacier Express Waggons während der Skisaison.

Während der Ski-Saison verkehrt der Aprés-Ski-Zug zwischen Disentis und Andermatt wieder viermal täglich und sorgt damit für den krönenden Abschluss eines aufregenden Tages in den Alpen. Oder für den perfekten Auftakt. In zwei umgebauten Wagen des Glacier Express kommen Gäste voll auf ihre Kosten. Zusätzlich steht eine Lounge bereit, in der erfrischende Getränke und lokale Spezialitäten zur Auswahl stehen. Am Wochenende sorgt sogar ein DJ für musikalische Unterhaltung: Und das beste? Die Fahrt im legendären Aprés-Ski-Wagen ist im Preis des Zugtickets inbegriffen (Verpflegung nicht enthalten). Mit einem Swiss Travel Pass müssen sich Gäste also um nichts Weiteres kümmern und können die Fahrt in vollen Zügen genießen. matterhorngotthardbahn.ch

Bereit für den Winter? Winter Magic Tour.

Wann ist die Schweiz am schönsten? Im Winter! Das Winter Magic Package ist das neueste rundum-sorglos Paket entlang der Grand Train Tour of Switzerland und bereits jetzt eines der beliebtesten Angebote. Auf der achttätigen Rundreise führen Panoramazüge Reisende zu majestätischen Gletschern und atemberaubenden Winterlandschaften. Von Luzern geht die Reise im Panoramazug via Interlaken nach Zermatt. Danach geht’s mit dem Glacier Express zum Nobelort St. Moritz. Das Paket kann direkt bei Vertriebspartnern gebucht werden. Selbstverständlich sind auch individuelle Packages möglich, die genau auf die Bedürfnisse der Kunden zugeschnitten sind. MySwitzerland.com/wintermagictour

125 Jahre Gornergrat Bahn.

2023 feiert die Gornergrat Bahn ihr 125-jähriges Bestehen. 1898 erbaut, verlieh sie dem aufkommenden Alpentourismus zusätzlichen Aufschwung und zieht nach wie vor Einheimische und Touristen in ihren Bann. Die Fahrt ist genauso spektakulär wie vor mehr als hundert Jahren. Mühelos meistert die Zahnradbahn den Aufstieg zwischen Zermatt und dem Gornergrat. Besucher genießen dabei stets beste Aussichten auf das Matterhorn – schon bald aus eine der brandneuen Polaris Züge von Stadler Rail. Besitzer eines gültigen Swiss Travel Pass erhalten 50 Prozent Ermäßigung auf die Bergfahrt. MySwitzerland.com/gornergrat

