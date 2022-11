Vorträge über Düsentriebwerke im Bezirksmuseum 13

Wien (OTS/RK) - Gut besucht war Anfang November der erste Vortrag des Verkehrsmittel-Kenners Otto Brandtner über die Geschichte von Düsentriebwerken bei Flugzeugen. Der Fachmann beschäftigt sich beim nächsten Referat im Bezirksmuseum Hietzing (13., Am Platz 2) am Donnerstag, 17. November, ab 18.00 Uhr, eingehend mit dem Kapitel „Entwicklungen der Nachkriegszeit“. Ebenfalls interessante Angaben zum Antrieb von Fliegern hören die Gäste beim letzten Vortrag mit dem Titel „Moderne Jet-Triebwerke“ am Donnerstag, 24. November, ab 18.00 Uhr, im Saal des Museums.

Um die organisatorischen Belange kümmert sich die „Gesellschaft der Freunde des Technischen Museums Wien“. Die Vorträge dauern jeweils 1,5 Stunden. An jedem Abend sollen die Teilnehmer*innen einheitliche „Eintrittsspenden“ (5 Euro pro Person) entrichten. Stets gelten die aktuellen Corona-Bestimmungen. Auskünfte über mannigfaltige Veranstaltungen im Hietzinger Bezirksmuseum gibt der ehrenamtlich tätige Leiter, Ewald Königstein, per E-Mail: bm1130@bezirksmuseum.at.

Allgemeine Informationen:

Bezirksmuseum Hietzing: www.bezirksmuseum.at

Veranstaltungen im 13. Bezirk: www.wien.gv.at/bezirke/hietzing/



