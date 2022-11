VSStÖ ad Polaschek: Das ist ein Tropfen auf dem heißen Stein!

Bildungs- und Wissenschaftsminister Polaschek verkündete im Ö1 Morgenjournal, dass Universitäten nun doch 150 Millionen Euro mehr bekommen sollen.

Wien (OTS) - In der heutigen Ausgabe des Ö1 Morgenjournals war Martin Polaschek zu Gast. Dort verkündete der Minister, die Universitäten würden im kommenden Jahr 400 Millionen Euro anstatt den angekündigten 250 Millionen Euro für 2023 zusätzlich bekommen. Seitens der Universitäten wurden unlängst 1,2 Milliarden Euro gefordert, um den Mehraufwand in Personal, Energie- und Mietkosten zu decken. Die Vorsitzende des Verbands Sozialistischer Student_innen, Hannah Czernohorszky, zeigt sich empört: “Dieser Zuschuss ist ein Witz. Die zusätzlichen 150 Millionen Euro sind bei Weitem nicht genug! Die Unis brauchen dringend mehr Geld, ansonsten leidet nämlich nicht die Forschung in Österreich, sondern auch alle Studierende und das Universitätspersonal!”



Für 2024 kündigte Polaschek an, Gespräche mit den Universitäten auf Basis der Inflation 2023 zu führen. Czernohorszky verortet hier eine leere Versprechung. “Wer soll denn bitte mit so einer Planungsunsicherheit budgetieren können? Geld für Universitäten ist eine Investition in die Zukunft, als ehemaliger Rektor sollte Herr Polaschek das wissen.” , so die VSStÖ Vorsitzende. “Studierende und Universitätspersonal demonstrieren schon seit Tagen an zahlreichen Standorten für ausfinanzierte Universitäten. Polaschek spart unsere Hochschulen trotzdem weiter kaputt. Dabei kommt jeder Euro, der in Bildung und Forschung gesteckt wird, um ein Vielfaches zurück” , schießt die Wienerin nach.

