Barbara Riedl neu bei bettertogether

Ehemalige PR-Managerin und Pressesprecherin von IKEA Österreich verstärkt die Wiener Kommunikationsagentur

Wien (OTS) - Seit Oktober ist Barbara Riedl PR-Senior Consultant bei bettertogehter, einer der führenden Kommunikationsagenturen des Landes. Riedl bringt ihre mehrfach ausgezeichnete Expertise als PR-Managerin und Pressesprecherin und ihre langjährige journalistische Erfahrung ebenso mit ins Unternehmen wie umfassendes Know-how als Kommunikationstrainerin, Krisenmanagerin und im Nachhaltigkeitsbereich.

In den vergangenen beiden Jahren setzte sich die Expertin für strategische Unternehmenskommunikation im Rahmen eines weiteren Studiums intensiv mit naturwissenschaftlich-technischen Themen und nachhaltiger Regionalentwicklung auseinander. Bei bettertogether wird Barbara Riedl künftig den Bereich Nachhaltigkeit verantworten. „Managementerfahrung in globalen Organisationen, Expertise in komplexen Projekten (wie z.b. die Kommunikation rund um die Errichtung von IKEA am Westbahnhof), umfassende Kennnisse in sehr breit gestreuten Themenfeldern von Kulturmanagement bis Veranstaltungsorganisation – das alles kann ich jetzt in den Dienst der bettertogether-Kund*innen stellen“, so Riedl über ihre neue Funktion.

Der Beginn ihrer Karriere liegt im Journalismus. Riedl startete nach dem Studium der Publizistik und Politikwissenschaft als Redakteurin bei der APA – Austria Presse Agentur und hatte dort über viele Jahre die redaktionelle Leitung der APA Journale über. Ab 1999 arbeitete sie als Chefredakteurin von Lifestyle-Magazinen etwa für die Falter Verlagsgruppe und den britischen Zeitschriftenverlag August Media. Von 2002 bis 2020 war Riedl PR-Managerin und Pressesprecherin bei IKEA Österreich. Durch ihre herausragende Arbeit bei IKEA Österreich wurde sie mehrmals als beste Unternehmenssprecher*in des Jahres ausgezeichnet.

Über bettertogether

Die bettertogether Kommunikations- und Unternehmensberatung ist ein Eigentümer-geführtes Unternehmen und setzt seit zwanzig Jahren Schwerpunkte auf strategische, kreative und gesellschaftlich relevante Öffentlichkeitsarbeit. Das bettertogether-Team umfasst derzeit 24 Mitarbeiter*innen. Zu den rund 70 Kunden und weit mehr als 1.000 Referenzen zählen führende Institutionen und Organisationen aus den Bereichen Gesundheit und Soziales, Technologie und Infrastruktur, Umwelt und Energie sowie Bildung und Wissenschaft. In diesen Themenfeldern betreut bettertogether aus einer Hand Projekte in der Positionierung und Markenentwicklung, mit Trainings und Organisationsentwicklung, mit strategischer Kommunikationsberatung sowie mit multimedialer Content-Kreation und -Verbreitung über alle verfügbaren Kanäle von der klassischen Medienarbeit über Corporate Media und Events bis hin zu Video und Digital.

