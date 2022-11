Medienaktion zum Kampagnenstart der Diakonie-Kampagne

Plakat-Enthüllung und Adventkranz Übergabe als Zeichen des Dankes an Pflegekräfte

Wien (OTS) - Diakonie Direktorin Maria Katharina Moser nimmt den Start der neuen Diakonie Kampagne zum Anlass, sich bei Mitarbeiter:innen in der Pflege zu bedanken.

Majed Kabbani ist selber vor 7 Jahren aus Syrien geflüchtet und seit einigen Jahren Pfleger in einem Altenwohnheim der Diakonie im Burgenland. - Majed wird das Plakat enthüllen auf dem er selber mit einer seiner Klientinnen zu sehen ist. Seien Sie dabei!



Kommen Sie mit Diakonie Direktorin Moser und Herrn Kabbani ins Gespräch über die Situation in der Pflege und über die Bedeutung von guter Pflege.

Datum: 22.11.2022, 10:30 - 11:00 Uhr

Ort: Rathauspark, beim Diakonie Riesen-Adventkranz, hinter dem "Herzerlbaum"

1010 Wien, Österreich

