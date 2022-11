Gewerkschaft vida zeigt sich solidarisch mit Demonstrationen der Handelsangestellten

vida-Heitzinger: „Es kann nicht sein, dass jene, die das Land am Laufen gehalten haben und dafür beklatscht wurden, jetzt mit Einmalzahlungen abgespeist werden.“

Wien (OTS) - „Wir unterstützen die Kolleginnen und Kollegen bei ihren Demonstrationen für einen fairen Gehaltsabschluss. Die Handelsangestellten haben in der Pandemie das Land am Laufen gehalten und wurden dafür beklatscht. Es kann nicht sein, dass sie jetzt den ihnen zustehenden deutlich höheren Einkommen hinterherlaufen müssen“, kommentiert Christine Heitzinger, Vorsitzende des Fachbereichs Dienstleistungen in der Gewerkschaft vida, die für Mittwoch angesetzten Demonstrationen in Wien und Salzburg. „Wir haben vollstes Verständnis für diese Art der gewerkschaftlichen Maßnahmen und stehen voll hinter den Kolleginnen und Kollegen“, so Heitzinger weiter.

Es sei völlig unverständlich, dass die Arbeitgeber die Inflationsrate bei den Kollektivvertragsverhandlungen nicht abgelten wollen und stattdessen Einmalzahlungen anbieten. „Die Abgeltung der Inflationsrate muss nicht nur außer Streit stehen, sondern auch abgegolten werden. Es braucht darüber hinaus ein nachhaltiges Plus bei den Gehältern“, sagt vida-Gewerkschafterin Heitzinger und unterstreicht die Forderung der Gewerkschaft GPA, dass es einen Reallohnverlust zu vermeiden gelte. Nur gute Gehalts- und Lohnabschlüsse garantieren nachhaltig den Erhalt der Kaufkraft, Einmalzahlungen tun das nicht, so Fachbereichsvorsitzende Heitzinger und schließt: „Es braucht so schnell wie möglich einen sozialpartnerschaftlichen Rettungsschirm, damit die Kolleginnen und Kollegen ihre laufenden Rechnungen weiter begleichen können und nicht in der Schulden- und Armutsfalle landen.“

