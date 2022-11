AVISO: Morgen, 16. November AK und Mietervereinigung Pressekonferenz: Teures Wohnen – Inflations-Mieten-Spirale brechen!

Wien (OTS) - Die Teuerungskeule schlägt heuer auch bei den Mieten massiv zu. Aktuell steht – in nur sieben Monaten – die dritte Erhöhung der Kategoriemieten an! 400 Millionen Euro werden alle Mieterhöhungen allein heuer ausmachen. Die Mieter:innen „kommen ins Schwimmen“, die Immobranche schwimmt seit Jahren im Geld und macht Sondergewinne. Neue AK Berechnungen zeigen eine dramatische Entwicklung – eine Umverteilung von unten nach oben. AK und Mietervereinigung warnen bei einer Pressekonferenz vor den drastischen Folgen der Mietpreis-Explosionen und fordern die Politik zum Handeln auf.

Thomas Ritt, Leiter der Abteilung Kommunal & Wohnen, AK Wien

Elke Hanel-Torsch, Vorsitzende der Mietervereinigung Wien

Lukas Tockner, Abteilung Kommunal & Wohnen, AK Wien

Mittwoch, 16. November 2022/10.00 Uhr

