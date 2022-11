Beste Chilisauce der Welt kommt wieder aus Österreich

Neue Sauce, neuer Titel: Der Klagenfurter Tommy Hlatky gewinnt bei den Scovie Awards 2023 mit seiner „TOM’S HOT SAUCE – Bonfire“ erneut den schärfsten Award der Welt.

Es ist die komplexeste Sauce, die ich jemals gemacht habe. Tommy Hlatky, Chilisaucen-Weltmeister

Klagenfurt/New Mexico (OTS) - 934 scharfe Saucen aus aller Welt wurden bei den renommierten Scovie Awards 2023 in Albuquerque in New Mexico eingereicht – und schon wieder wurde eine Chilisauce aus Kärnten zur besten der Welt gekürt: „TOM’S HOT SAUCE – Bonfire“ – eine Chilisauce mit Cold Brew Coffee – belegt in der begehrten Kategorie „Hot Sauce - Unique Hot“ den ersten Platz. Damit konnte der Klagenfurter Chilisaucen-Produzent Tommy Hlatky den wichtigen Award drei Jahre in Folge mit drei unterschiedlichen Produkten gewinnen: 2021 mit „TOM’S HOT SAUCE - Original“ und 2022 mit „TOM'S HOT BOWL - Cocktail“.

Die neue Weltmeistersauce ist eine scharfe Fusion aus zwei Welten: Sie überzeugt mit einem einzigartigen aromatischen Spiel zwischen der typisch fruchtigen „TOM’S HOT SAUCE“-Schärfe und den elegant eingebundenen Röstaromen des äthiopischen Natural Cold Brew Coffee. Dieser ist übrigens auch ein Kärntner Erzeugnis und wird von Lukas Leitsberger in seiner Klagenfurter Kaffeemanufaktur „25 Grams Cold Brew Coffee“ speziell für die „TOM’S HOT SAUCE – Bonfire“ produziert. 15 Stunden zieht der Kaffee im kalten Wasser. Durch diese Art der Zubereitung hat der Cold Brew Coffee weniger Säure und Bitterstoffe als herkömmlicher Kaffee und entfaltet in der Chilisauce so sein typisches Aroma. Die weiteren Zutaten für die aktuell „beste Chilisauce der Welt“ sind Zwetschken, Zwiebeln, Blutorangen, Ananas, orientalische Gewürze sowie Kakao und Kärntner Habaneros.

Hlatky: „ Es ist die komplexeste Sauce, die ich jemals gemacht habe. Sie passt perfekt zu Barbecue aller Art, zu Wildgerichten oder auch zu winterlichen Eintöpfen sowie als Dip zum Käse.“ Erhältlich ist „TOM’S HOT SAUCE – Bonfire“ wie auch weitere Saucen und scharfe Produkte in ausgewählten Delikatessenläden sowie im Onlineshop shop.tomshotstuff.at um 8,90 Euro (100 ml).

Aktuell produziert Tommy Hlatky in seinem Klagenfurter „HEAT-Quarter“ um die 10.000 Flaschen pro Monat. Das Sortiment umfasst inzwischen sechs unterschiedliche Saucen. Der Qualitätsanspruch ist seit der Firmengründung von „TOM’S HOT STUFF“ im Jahr 2016 übrigens stets derselbe geblieben: Verwendet werden ausschließlich pure Früchte, auf die Zugabe von Zucker und künstlichen Zusätzen wird verzichtet. Die Chilis für die Saucen kommen ausschließlich aus Österreich, zu 90 Prozent sogar aus Kärnten. So baut die „Gärtnerei Blumen Steiner“ aus Bleiburg exklusiv für den Chilisaucen-Weltmeister mehr als 2500 Pflanzen in insgesamt neun Gewächshäusern an.

Die Saucen und Drinks von „TOM’S HOT STUFF“ haben in den vergangenen Jahren insgesamt 20 Awards in aller Welt abgeräumt. Dazu zählt neben dem Weltmeister-Hattrick bei den Scovie Awards sowie mehrfachen Siegen bei den International Flavor Awards in Wisconsin auch ein Weltmeistertitel 2020 bei den Hot Pepper Awards in New York (TOM’S HOT SAUCE - Original) sowie die höchst selten vergebene 3-Sterne-Exquisite Auszeichnung bei den „Great Taste Awards“ in Großbritannien im Jahr 2021 für „TOM’S HOT SAUCE - Evergreen“.

