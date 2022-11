COINEX FREUT SICH DARAUF, DIE FINALISTEN DES RLWC2021 ZU FEIERN

Shenzhen, China (ots/PRNewswire) - Als exklusiver Partner der Kryptowährungshandelsplattform des Rugby League World Cup 2021 (Rugby-League-Weltmeisterschaft 2021, RLWC2021) freut sich CoinEx darauf, gemeinsam mit den Zuschauern auf der ganzen Welt die Spieler anzufeuern, die das Finale der Männer, Frauen und Rollstuhlfahrer erreichen, das am 18. und 19. November 2022 in Manchester stattfinden wird.

Es ist das erste Mal in der Geschichte, dass alle drei Turniere gleichzeitig ausgetragen werden, was die RLWC2021 zur bahnbrechendsten Rugby-League-Weltmeisterschaft aller Zeiten macht.

Nach über einem Monat erbitterter Wettkämpfe haben mehr als 600 Sportler, die an den drei Turnieren teilgenommen haben, ihre besten Leistungen erbracht und dabei Rekorde gebrochen.

Jeder einzelne Sportler der 32 teilnehmenden Mannschaften hat hart um jede Torchance gekämpft, und als offizieller Partner des RLWC2021 würdigt CoinEx ihre Bemühungen.

Der RLWC2021 hat wahre Beispiele von Individuen gesehen, die nach Perfektion streben, und dies spiegelt die Markenwerte von CoinEx wider. In ähnlicher Weise bemüht sich CoinEx, nach seinem Motto „Make Crypto Trading Easier" den Kryptohandel einfacher zu machen und Produkte mit der größten Benutzerfreundlichkeit zu entwickeln, was auch das Engagement der Börse widerspiegelt, Blockchain-Finanzierungen für alle zugänglich zu machen.

Als weltbekannte Kryptobörse hat CoinEx einen anderen Weg gewählt und beschlossen, bei der Produktentwicklung „Benutzerfreundlichkeit" zu garantieren. CoinEx ist bestrebt, den Nutzern einfach zu bedienende Kryptoprodukte sowie angenehme und bequeme Erfahrungen im Kryptohandel zu bieten. Die Börse zielt darauf ab, Kleinanlegern den mühelosen Handel mit Kryptowährungen zu ermöglichen, damit mehr Nutzer mit Leichtigkeit Kryptotransaktionen durchführen können. Als Tor zur Kryptowelt für globale Nutzer wird CoinEx mit dem langjährigen Vorurteil aufräumen, dass die Kryptoindustrie für die Öffentlichkeit unzugänglich ist.

CoinEx bietet nun über 3 Millionen Nutzern in mehr als 200 Ländern und Regionen benutzerfreundliche, sichere und zuverlässige Kryptohandelsprodukte und -dienstleistungen in 16 Sprachen an, die Spot, Futures, Margin Trading, Finanzdienstleistungen, AMM und CoinEx Dock umfassen.

In den letzten Jahren gibt es immer mehr Kooperationen zwischen Sportveranstaltungen und dem Kryptobereich. Als offizieller Sponsor des RLWC 2021 wird CoinEx weiterhin den Einsatz von Kryptowährungen in der Rugby-Liga und anderen Sportveranstaltungen fördern. Die Börse wird alle Sportler anfeuern, die immer wieder neue Rekorde aufstellen und nach Perfektion streben, zu jeder ihrer Anstrengungen applaudieren und jeden Moment der Transzendenz miterleben.

