Der Transaktionsgesamtwert von Chinas Shopping-Festival „Double 11" übersteigt erstmals Billionen von RMB

Peking (ots/PRNewswire) - Syntun-Veröffentlichung: Chinas Shopping-Festival „Double 11" erzielt Bruttowarenwert (GMV) von 1115,4 Mrd. RMB

PEKING, 14. November 2022 /PRNewswire/- - Nach 14 Jahren Entwicklung ist das Shopping-Festival „Double Eleven" nun ausgereift. Anstatt dieses Jahr Umsatzergebnisse bekannt zu geben, konzentrieren sich die Plattformen mehr auf Erfolge in Bereichen wie der Unterstützung von Landwirten sowie dem Umweltschutz. Über den kommerziellen Wert hinaus verbessern die Plattformen weiterhin ihre Fähigkeit, einen sozialen Wert zu schaffen. Alle Plattformen und Marken haben ihren Fokus darauf verlagert, Benutzer zu binden und ihnen ein besseres Einkaufserlebnis zu bieten.

Zum neunten Jahr in Folge überwacht und veröffentlicht Syntun Double 11-Umsatzdaten als Drittplattform, um der Öffentlichkeit eine unparteilichere und objektivere Perspektive zu bieten. Syntun zufolge betrug der Bruttowarenwert (GMV) der großen E-Commerce-Plattformen (nur traditionelle E-Commerce-Plattformen und Live-Streaming-E-Commerce-Plattformen) in China während „double 11" (von 20:00 Uhr am 31. Oktober bis 23:59 Uhr am 11. November) im Jahr 2022 1115,4 Milliarden RMB. Der Bruttowarenwert (GMV) der herkömmlichen E-commerce-Plattformen betrug 934 Milliarden, wobei die Tmall-Plattform den ersten Platz belegte. Die Livestreaming-E-Commerce-Plattformen entwickelten sich mit einem Bruttowarenwert (GMV) von 181 Mrd., was einem Gesamtanstieg von 146,1 % entsprach, hervorragend. Der Bruttowarenwert (GMV) neuer Einzelhandelsplattformen und von Community-Gruppenkauf-Plattformen betrugen 21,8 Mrd. bzw. 13,5 Mrd. In Bezug auf die Verkaufskategorien blieben Haushaltsgeräte mit einem Bruttowarenwert (GMV) von 156,6 Mrd. RMB eine der beliebtesten Kategorien.

Um mehr über das „double 11" zu erfahren, klicken Sie bitte auf den Link: (PDF)

Als professioneller Anbieter von digitalen Einzelhandelsdaten hat Syntun eine Vielzahl von Produkten entwickelt, die den Bedürfnissen der Einzelhandelsbranche entsprechen und die Probleme lösen können, die bei Produktion, Betrieb, Marketing und Management auftreten, und Marken dabei helfen können, präzise Entscheidungen zu treffen.

Rückfragen & Kontakt:

Kontakt:

FB: Syntun China

TW: @Syntunchina

Syntun Marketing-Team

Tel.: +86-10-5287-4212

E-Mail: info @ syntun.com

Verwandte Links: www.syntun.com

mma.prnewswire.com/media/1945510/Syntun_Release_China_s_Double_11_Shopping_Festival_GMV_of_1115_4_billion_RMB.pdf?p=originalFoto - mma.prnewswire.com/media/1945484/Syntun_Double_11_Shopping_Festival.jpg

PDF - mma.prnewswire.com/media/1945485/Syntun_Release_China_s_Double_11_Shopping_Festival_GMV_of_1115_4_billion_RMB.pdf?p=origina

View original content to download multimedia:www.prnewswire.com/news-releases/der-transaktionsgesamtwert-von-chinas-shopping-festival-double-11-ubersteigt-erstmals-billionen-von-rmb-301677565.html