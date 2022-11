„HANDS UP on Tour“: Hörbeeinträchtigte Guides präsentieren Alltag im ORF Vorarlberg

Ausstellung im ORF-Landesfunkhaus Vorarlberg anlässlich 50 Jahre LICHT INS DUNKEL

Wien (OTS) - Wie ist das Leben, wenn man hörbeeinträchtigt ist? Wie funktioniert Gebärdensprache? Wie nehmen hörbeeinträchtigte Menschen Musik wahr? All das kann bei der mobilen Ausstellung „HANDS UP on Tour“ im ORF-Landesfunkhaus Vorarlberg in Dornbirn erlebt werden. Hörbeeinträchtigte Guides zeigen Hörenden humorvoll und erlebnisorientiert ihre Welt.

Sensibilisierende Ausstellung

Mehr als 500.000 Personen in Österreich hören schlecht oder sind komplett gehörlos. Im Alltag sind sie mit vielen Hürden konfrontiert. Ziel der Veranstaltung ist es, den hörenden Teil der Gesellschaft für die Kultur und Geschichte zu begeistern, Berührungsängste abzubauen und die Welt der Hörbeeinträchtigten für Hörende erlebbar zu machen.

Eintauchen in die Welt der Hörbeeinträchtigten

„HANDS UP on Tour“ zeigt Erklärungen, Videos rund um das Leben hörbeeinträchtigter Menschen und präsentiert Gebärdensprachübungen. Die Eröffnung der Ausstellung im ORF-Landesfunkhaus Vorarlberg in Dornbirn findet am 18. November 2022 um 18.00 Uhr statt. Hörbeeinträchtigte Guides führen Interessierte zudem am 19. und 20. November im ORF Vorarlberg durch ihre Welt. Die Teilnahme an einer Führung ist nach Voranmeldung möglich – entweder telefonisch unter 05572/301 oder per Mail an publikum.vorarlberg @ orf.at.

Markus Klement, Landesdirektor ORF Vorarlberg: „Sehr gerne geben wir dem ‚HANDS UP‘-Team die Bühne im ORF-Landesfunkhaus Vorarlberg, um einerseits auf wichtige Themen hörbeeinträchtigter Menschen aufmerksam machen zu können, andererseits aber auch über all unsere Medien zum Dialog zwischen Hörbeeinträchtigten und Hörenden beitragen zu können.“

Betrieben wird „HANDS UP on Tour“ von equalizent Wien, dem Kompetenzzentrum für Gehörlosigkeit, Schwerhörigkeit, Gebärdensprache und Diversity Management.

Rückfragen & Kontakt:

Christine Moll

Presse- & Öffentlichkeitsarbeit | Events

Landesdirektion Vorarlberg | D-V

+43 5572 301-22228

christine.moll @ orf.at

vorarlberg.ORF.at