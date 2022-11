ARS Akademie punktet mit neuem Lern(Raum)konzept

Sörensson Innenarchitektur bringt neuen Schwung in ein Jahrhundertwendehaus

Wien (OTS) - Die ARS Akademie feiert heuer ihr 25. Jahresjubiläum und hat zwei ihrer Seminarebenen mit einem neuen Raumkonzept verjüngt. Innenarchitekt Sören Groß hat somit dem von Jakob Wohlschläger im Jahr 1906 erbauten Haus seine Luftigkeit erhalten und um einen modernen Touch ergänzt. Stilvolle Altbauelemente wie Stuck, Echtholzparkett und großflächige Doppelflügelfenster paaren sich nun mit Funktionalität, klarer Ästhetik und neuem Lichtkonzept. So entsteht ein einzigartiges Lernambiente.

„ Unser Wunsch war es, in unserer bestehenden historischen Substanz eine moderne, fokussierte Arbeitsatmosphäre zu schaffen. Die Lernenden sollen sich gleichauf wohlfühlen, aber auch durch moderne (Licht)Technik beim Lernen unterstützt werden. Wie uns bereits viele Teilnehmende rückgemeldet haben, ist uns dies vollauf gelungen “, zeigt sich Richard Melbinger, Geschäftsführer der ARS Akademie, mit dem Umbau überaus zufrieden.

Funktionalität & Ästhetik

„ Unser Anspruch war es, die Räumlichkeiten so zu gestalten, dass sie den vielfältigen Anforderungen eines Seminarbetriebs gerecht werden und gleichzeitig ein modernes und einheitliches Designkonzept abbilden. So haben wir beispielsweise Möbel entworfen, die neben unserem Gestaltungsanspruch mehrere Funktionen erfüllen. Sitzmöbel bieten gleichzeitig Stauraum für Unterlagen, Rückwände und Wandverkleidungen mit schallabsorbierenden Oberflächen verbessern zusätzlich die Akustik der Räume. Die neuen Seminarbereiche sind somit nicht nur funktional, sondern gestaltete Kommunikationsräume gleichermaßen “, erklärt Sören Groß das Konzept.

Drei Farbtöne, von der Natur inspiriert

Drei Farbtöne bestimmen das Designkonzept: Weiß ist die bestimmende Wand- und Deckenfarbe. Im Kontrast dazu ziehen sich roséfarbene Aquarelltapeten und blaue Auflageteppiche wie ein roter Faden durch die neuen Räumlichkeiten. Gebrochene Farben aus der Natur, der rötliche Abendhimmel und das Blau der Meere waren hierfür abstrakte Vorbilder. So ändert sich beispielsweise je nach Blickwinkel die Farbe und Struktur der Teppiche und erinnert an die Brandung und Wellenbewegungen der Ozeane. Dabei sind die Teppiche nicht nur reines Gestaltungselement, sondern verbessern gleichzeitig die Akustik der Seminarräume.

Umbau im Zeichen der Nachhaltigkeit

Besonders im Fokus stand beim Umbau der Gedanke der Nachhaltigkeit, wie etwa der Umstieg auf eine energieeffiziente und moderne Beleuchtung. Wo früher Luster mit Hunderten Lampen die Räumlichkeiten beleuchteten, verbessert heute ein Beleuchtungssystem mit LED-Strahlern die Lichtsituation in den Räumen. Die Teppichböden bestehen zu 90 % aus recycelten Materialien und wurden CO2-neutral produziert. Die Objektmöbel, in Deutschland hergestellt, orientieren sich in der Produktion an ökologischen Richtlinien und auch bei den Sondermöbeln haben die Lieferanten auf nachhaltige Materialien und Fertigungsprozesse geachtet.

Zeitgemäße Hybridräume für neue Lernformen

Weiters hat die ARS Akademie drei ihrer Seminarräume auf einen zeitgemäßen technischen Stand geführt: Ein 360-Grad-Soundsystem ermöglicht eine barrierefreie Kommunikation zwischen Online- und Präsenzteilnehmern. So können Referierende und Teilnehmende immer optimal miteinander in Interaktion treten, egal, ob sie direkt in der ARS Akademie vor Ort oder vom Büro aus mit dabei sind. Ergänzt wird der Sound durch hochauflösende Kameras, die das Geschehen vor Ort so zeigen, wie wenn man von der ersten Reihe aus in den Seminarraum blicken würde.

Über die ARS Akademie

Die ARS Akademie ist Österreichs größter privater Fachseminaranbieter und in allen Bundesländern vertreten. Mehr als 1.200 ausgewählte Top-Experten aus Wirtschaft, Praxis und Legistik geben ihr Wissen in über 1.200 verschiedenen Veranstaltungen an über 18.000 Teilnehmer pro Jahr weiter. Ob topaktuelle gesetzliche Änderungen, neueste Trends oder Basiswissen für den beruflichen Aufstieg – die ARS Akademie bietet mit 13 Fachbereichen ein breites Spektrum an Seminarinhalten und Branchenthemen und deckt so jeden Weiterbildungswunsch ab. Die Seminare können als Präsenz-Veranstaltung und oftmals auch als Online-Seminar im Virtual Classroom besucht werden. Auf Wunsch können die Weiterbildungen als Inhouse-Seminar gebucht werden.

