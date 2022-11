Theater, Tanz, Kabarett, Lesungen, Buchpräsentationen und mehr

Von „Der Onkel“ in St. Pölten bis „Auftauchen“ in Amstetten

St.Pölten (OTS) - Am Mittwoch, 16. November, liest Michael Ostrowski, musikalisch begleitet von Zebo Adam und Lin Benda, im Cinema Paradiso St. Pölten aus seinem Roman „Der Onkel“. Am Donnerstag, 17. November, gibt es einen weiteren Termin im Cinema Paradiso Baden; Beginn ist jeweils um 20 Uhr. Im Cinema Paradiso St. Pölten geht es an diesem Tag, Donnerstag, 17. November, ab 19.30 Uhr wieder um Jugenderinnerungen, die von Tagebuchschreibern beim „Tagebuch Slam“ live zum Besten gegeben werden. Nähere Informationen und Karten für St. Pölten unter 02742/21400 und www.cinema-paradiso.at/st-poelten bzw. für Baden unter 02252/256225 und www.cinema-paradiso.at/baden.

Am Donnerstag, 17. November, liest Christoph Stich, Schauspieler und Leiter der Bühne Weinviertel, ab 18.30 Uhr im Brandlhof in Radlbrunn aus seinem Programm „Von heiter bis bewölkt“. Der Eintritt ist frei; nähere Informationen unter 02732/85015, e-mail office @ volkskulturnoe.at und www.art-schmidatal.at.

Am Freitag, 18. November, stellt Christian Schleifer ab 18.30 Uhr in der Buchhandlung St. Gabriel in Maria Enzersdorf seinen Kriminalroman „Perchtoldsdorfer Punsch“ vor. Nähere Informationen beim Kral Verlag unter 02672/82236 und www.kral-verlag.at.

Ebenfalls am Freitag, 18. November, findet von 18.30 bis 22 Uhr in der Militärakademie Wiener Neustadt wieder „Kultur in der Burg“ statt. Die schauspielerischen Darbietungen der „Zauberhaften Burg“ kommen dabei von der Wiener Neustädter Comedienbande und dem Sog.Theater. Nähere Informationen beim Magistrat der Stadt Wiener Neustadt unter 02622/373-306 und e-mail Carina.Puerer @ wiener-neustadt.at; Karten für „Kultur in der Burg“ unter www.webshop-wn.at.

Am Samstag, 19. November, bringt Alexander Waechter im Zuge der gleichzeitig in zehn Ländern stattfindenden „Europäischen Theaternacht“ ab 19.30 Uhr im Haus der Kunst in Baden „Die Legende vom heiligen Trinker“ von Joseph Roth auf die Bühne. Eintritt: freie Spende; keine Platzreservierung möglich. Nähere Informationen bei der Kulturabteilung der Stadtgemeinde Baden unter 02252/86800-521 und e-mail maria.peschka @ baden.gv.at.

Am Samstag, 19. November, führen auch die „Europäischen Literaturtage“ in Krems in die Katharinenkapelle der Gozzoburg. Unter dem Motto „Verborgenes und Erlesenes“ führt dabei ab 11 Uhr der Kunsthistoriker Günther Buchinger durch das Stadtpalais, liest die Schweizer Autorin und Schauspielerin Johanna Lier aus ihrem Roman „Amori. Die Inseln“, in dem sie ihre Erfahrung im Flüchtlingslager Moria literarisch verarbeitet, und gestaltet der Kremser Cellist Taner Türker den musikalischen Teil. Nähere Informationen und Karten unter 02732/908033, e-mail tickets @ noe-festival.at und www.literaturhauseuropa.eu.

Beim „Literaturherbst“ im Schloss Fischau lesen am Samstag, 19. November, ab 19.30 Uhr Susanna Binder, Paul Eisenkirchner und Roland Köhler aus dem Projekt „Foto-Synthese“. Eintritt: freie Spende; nähere Informationen beim Forum Bad Fischau-Brunn unter 0664/2339110 bzw. 0664/4418770, e-mail art @ schloss-fischau.at und www.schloss-fischau.at.

In den Kasematten von Wiener Neustadt ist am Samstag, 19. November, ab 19.30 Uhr Gery Seidl mit seinem aktuellen Programm „Hochtief“ zu Gast. Nähere Informationen und Karten unter 02622/373-311, e-mail infopoint @ wiener-neustadt.at und www.kasematten-wn.at bzw. www.webshop-wn.at.

Kabarett steht am Samstag, 19. November, auch im Dorfgemeinschaftshaus Mühldorf in der Wachau auf dem Programm, wo ab 20 Uhr Stefan Haider mit seinem Programm „Sing Halleluja“ gastiert. Nähere Informationen und Karten unter 02732/9000-8150, e-mail infrastruktur.gmbh @ muehldorf-wachau.at und www.muehldorf-wachau.at.

Im Festspielhaus St. Pölten stimmt am Samstag, 19. November, ab 19.30 Uhr und am Sonntag, 20. November, ab 16 Uhr die marokkanische Groupe Acrobatique de Tanger mit „FIQ! (Wach auf!)“ und einem breiten Spektrum von traditioneller Akrobatik über Tanz und Breakdance bis hin zu Taekwondo und Freestyle-Fußball zur Musik von DJ Dino eine Hymne auf die marokkanische Jugend an (Regie: Maroussia Diaz Verbèke). Nähere Informationen und Karten beim Festspielhaus St. Pölten unter 02742/908080-600, e-mail karten @ festspielhaus.at und www.festspielhaus.at.

Die Bühne Baden nimmt am Samstag, 19. November, ab 15 Uhr das Familienmusical „Robin Hood“ von Robert Persché und Walter Raidl wieder auf (Inszenierung: Robert Persché, musikalische Leitung:

Michael Zehetner). Folgetermine: 20. und 27. November sowie 3., 10. und 11. Dezember jeweils ab 15 Uhr, 4. Dezember ab 10.30 und 15 Uhr, 23. Dezember ab 16 Uhr und 29. Dezember ab 17 Uhr. Am Dienstag, 22., und Mittwoch, 23. November, gibt es zudem jeweils ab 19.30 Uhr mit „Die Blendung“ nach dem Roman von Elias Canetti in einer Dramatisierung von Paulus Hochgatterer und unter der Regie von Nikolaus Habjan ein Gastspiel des Landestheaters Niederösterreich. Nähere Informationen und Karten bei der Bühne Baden unter 02252/22522, e-mail ticket @ buehnebaden.at und www.buehnebaden.at.

Im Theater Forum Schwechat feiert am Samstag, 19. November, ab 20 Uhr „Schwestern? War'n wir gestern!“ Premiere: Anlässlich des 30. Todestages von Marlene Dietrich präsentiert die geschichtlich-musikalische Revue unter der Regie von Marius Schiener die Geschichte von „Lola“ und „Liesl“ Dietrich. Folgetermine: 22., 23., 24., 25., 29. und 30. November sowie 1. und 2. Dezember jeweils ab 20 Uhr bzw. 27. November ab 16 Uhr. Nähere Informationen und Karten beim Theater Forum Schwechat unter 01/7078272, e-mail karten @ forumschwechat.com und www.forumschwechat.com.

Am Sonntag, 20. November, ist in der Bühne im Hof in St. Pölten ab 14.30 Uhr erstmals „Ramis Reise“, ein Theater-Konzertabenteuer über Hoffnung und Phantasie, die Macht der Musik und den Klang der Freiheit des Theaters Zeppelin, zu sehen. Wiederholt wird die Produktion für Kinder ab sechs Jahren am 21. November ab 10 Uhr. Nähere Informationen unter 02742/908050, e-mail office @ buehneimhof.at und www.buehneimhof.at; Karten unter 02742/908080-600 und e-mail karten @ buhneimhof.at.

Schließlich lesen Zdenka Becker, Helmut Dornmayr und Hannah Oppolzer am Montag, 21. November, ab 19.30 im Rathaussaal Amstetten unter dem Titel „Auftauchen“ neue Literatur aus Niederösterreich; musikalisch umrahmt wird der Abend von SarahBernhardt. Der Eintritt ist frei; nähere Informationen unter 0664/4327973 und www.literaturedition-noe.at.

