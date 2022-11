Nach bis zu 879.000 Reichweite beim GP von Brasilien: ORF zieht positive Formel-1-Bilanz

Zuwächse im Vergleich zum Vorjahr bei den Reichweiten und in allen Zielgruppen, GP von Monaco meistgesehenes Rennen

Wien (OTS) - Mit dem gestrigen GP von Brasilien (Sonntag, 13. November 2022) ging die Formel-1-Saison im ORF in diesem Jahr zu Ende und auch wenn die WM-Entscheidung schon vor längerer Zeit gefallen ist, so war das Interesse wieder enorm: Bis zu 879.000 Motorsportfans ließen sich das Rennen in São Paulo nicht entgehen, im Schnitt waren ab 19.00 Uhr 781.000 bei 26 Prozent Marktanteil und 33 bzw. 42 Prozent in den jungen Zielgruppen via ORF 1 live dabei.

-- Im Vergleich zum Vorjahr konnte der ORF mit den Hosts Ernst Hausleitner, Alex Wurz und Co sowohl die Reichweiten als auch die Marktanteile in allen Zielgruppen steigern, nach 2021 im Schnitt 706.000 RW bei 39/39/49 MA lagen diese Werte 2022 bei 759.000 RW bei 40/45/56 Prozent MA.

-- Insgesamt verfolgten 4,602 Millionen Motorsportfans (weitester Seherkreis) die Rennen der Saison 2022 im ORF, das sind 61 Prozent der heimischen TV-Bevölkerung ab 12 Jahren.

-- Den Topwert 2022 erreichte der GP von Monaco am 29. Mai mit bis zu 1,002 Millionen Zuseherinnen und Zusehern bei im Schnitt 953.000 RW und 45 Prozent MA (48 bzw. 54 Prozent in den jungen Zielgruppen).

-- Die Plätze 2 bis 5 belegen die GPs der USA (23. Oktober mit im Schnitt 819.000 RW), von Bahrain (20. März mit 798.000 RW), von Kanada (19. Juni mit 787.000 RW) und von Österreich (10. Juli mit 785.000 RW).

-- Das „Formel 1 Motorhome“ erreichte am Nachmittag/Vorabend im Schnitt 184.000 Seher/innen bei 13 Prozent Marktanteil, die meistgesehene Ausgabe (29. Mai) erreichte 502.000 Motorsport-Fans.

Das Streaming-Angebot des ORF zum Grand Prix von Brasilien wurde intensiv genutzt: Laut Online-Bewegtbild-Messung (AGTT/GfK TELETEST Zensus) erzielten die Live-Streams und Video-on-Demand-Angebote (Web und Apps) von 11. bis inklusive 13. November österreichweit insgesamt rund 270.000 Nettoviews (zusammenhängende Nutzungsvorgänge), 940.000 Bruttoviews (Videostarts) und ein Gesamtnutzungsvolumen von 11,8 Mio. Minuten. Das Interesse der Sportfans für die Live-Streams und Video-on-Demand-Angebote (Web und Apps) der ORF-Sendungen war in der gesamten heurigen Formel-1-Saison groß, wie österreichweit insgesamt rund 3,5 Mio. Nettoviews (zusammenhängende Nutzungsvorgänge), 10,4 Mio. Bruttoviews (Videostarts) und ein Gesamtnutzungsvolumen von 152 Mio. Minuten zeigen. Mit einer Durchschnittsreichweite von 59.850 und 205.000 Bruttoviews war dabei der Live-Stream des Formel-1-GP-Rennens von Monaco am 29. Mai der stärkste Formel-1-Live-Stream des heurigen Jahres und ist damit 2022 auch Platz 1 unter den bisherigen Live-Streams insgesamt.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at