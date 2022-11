100 Jahre Paneuropa

Jubiläumskongress der ältesten europäischen Einigungsbewegung 17. bis 20. November 2022 in Wien

Wien (OTS) - Vor 100 Jahren, am 17. November 1922, rief Richard Coudenhove-Kalergi mit seinem Artikel „Paneuropa. Ein Vorschlag“ die Paneuropa-Union ins Leben. Der 100 Geburtstag ist Anlass für einen Paneuropa-Jubiläumskongress, der von 17. bis 20. November 2022 in Wien stattfinden wird.

Dieser Jubiläumskongress wird mit einem stolzen Blick auf die Geschichte der Organisation die Tür in die Zukunft der Paneuropa-Idee und der europäischen Einigung öffnen. Nach einem Rückblick auf den Werdegang der Paneuropa-Union wird der Schwerpunkt auf die Diskussion wichtiger Themen für die weitere Gestaltung der europäischen Einigung gelegt werden: Europäische Außenpolitik, Europäische Sicherheitspolitik, Aufnahme neuer Länder in die EU, Identität und Seele Europas.

Der Kongress im Haus der Industrie wird neben zwei Festveranstaltungen am Donnerstag 17. November und Freitag 18. November 2022 am Freitag und am Samstag die europäischen Zukunftsthemen in sechs inhaltlichen Panels diskutieren.

Unter anderem dürfen wir Vjosa Osmani-Sadriu, Präsidentin der Republik Kosovo, sowie den österreichischen EU-Kommissar Johannes Hahn als Redner begrüßen.

Weitere Details zum Programm und den Rednern finden Sie auf unserer Homepage www.paneuropa.at .

Akkreditierungen bitte per email an 100 @ paneuropa.at

