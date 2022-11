„Report“: Was kann die Politik tun, um bei sozialen Problemen und Integrationsschwierigkeiten besser gegenzusteuern?

Am 15. November um 21.05 Uhr in ORF 2; Live-Gast im Studio ist Integrationsministerin Susanne Raab

Wien (OTS) - Susanne Schnabl präsentiert den „Report“ am Dienstag, dem 15. November 2022, um 21.05 Uhr in ORF 2 mit folgenden Themen:

Integrationsprobleme

Nach den Halloween-Krawallen in Linz, an denen auch viele junge Männer mit Migrationshintergrund beteiligt waren, beschäftigt sich der „Report“ diesmal mit den Fragen: Woher kommen die Aggression und Gewaltbereitschaft mancher? Was kann die Politik tun, um bei sozialen Problemen und Integrationsschwierigkeiten besser gegenzusteuern? Und wie kann Integration gelingen? Sophie-Kristin Hausberger und Julia Ortner berichten.

Live im Studio ist Integrationsministerin Susanne Raab, ÖVP.

Korruption für den guten Zweck?

Der Prozess um den ehemaligen Grünen-Parteichef Christoph Chorherr wirft die Frage auf, wo eigentlich Amtsmissbrauch und Korruption beginnen. Nach Ansicht der Korruptionsstaatsanwaltschaft hat sich Chorherr als Wiener Gemeinderat schmieren lassen, indem er Spenden für seinen karitativen Verein angenommen und im Gegenzug für Immobilienprojekte der Spender interveniert habe – was Chorherr bestreitet. Der „Report“ fragt grundsätzlich nach, wie eng das Verhältnis zwischen Unternehmerinnen/Unternehmern und Politikerinnen/Politikern werden darf und wo moralisch und strafrechtlich relevante Abhängigkeiten beginnen. Ein Bericht von Alexander Sattmann, Stefan Daubrawa und Laura Franz.

Chronisch unterversorgt – die Psyche der Jungen

Nach zweieinhalb Jahren Corona-Pandemie ist die psychische Gesundheit von Kindern und Jugendlichen in Österreich in einem alarmierenden Zustand. Obwohl die kassenfinanzierten Psychotherapieplätze bereits aufgestockt wurden, können 75.000 Kinder und Jugendliche derzeit nicht versorgt werden. Genau da setzen die Initiatorinnen des „Mental Health Jugendvolksbegehrens“ an und fordern mehr Psychologinnen und Psychologen an Schulen und „Mental Health“ im Unterricht. Sabina Riedl berichtet.

Gas-Thermen: Zwischen Wunsch und Wirklichkeit

Heizen mit Erdgas soll der Vergangenheit angehören, da sind sich alle einig. Das Klima einerseits und der Krieg in der Ukraine andererseits bringen viele Menschen dazu, sich nach einer umweltfreundlicheren Heizung umzusehen. Wien will bis 2040 überhaupt sämtliche der mehr als 440.000 Gasthermen aus der Stadt verbannt haben. Kurzfristig machen lange Lieferzeiten bei Wärmepumpen und ausgebuchte Fachkräfte den Wechsel schwierig. Und langfristig kommt noch eine ganze Reihe anderer Probleme dazu, speziell in Wien: Thermische Sanierungen, die vor dem Wechsel notwendig sind, das Einverständnis der Eigentümer/innen und Mieter/innen sowie die große Frage: Wer zahlt das alles? Yilmaz Gülüm berichtet.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at