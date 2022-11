Obfrauwechsel im Freiheitlichen Familienverband

Wien (OTS) - Im Rahmen der Generalversammlung des Freiheitlichen Familienverbandes am 12. November in Wien wurde die Grazerin Hedwig Staller einstimmig zur neuen Bundesobfrau des Freiheitlichen Familienverbandes gewählt. Sie folgt damit der Amstettner NAbg. Edith Mühlberghuber, die weiterhin als stellvertretende Obfrau Teil des neuen Vorstands bleibt, nach. „Ich wünsche meiner Nachfolgerin alles Gute für die Zukunft und freue mich auf eine konstruktive Zusammenarbeit“, so Mühlberghuber. Programmatisch konzentriert sich der FFV darauf, das Thema Familie wieder in den politischen Fokus zu rücken.

