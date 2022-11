Philipp Maurer führt durch das Bezirksmuseum Wieden

Wien (OTS) - Philipp Maurer ist ehrenamtlich arbeitender Leiter des Bezirksmuseums Wieden (4., Klagbaumgasse 4) und bietet bei einer Führung am Mittwoch, 16. November, einen guten Überblick über die bewegte Vergangenheit der Wieden. Diese Veranstaltung beginnt um 16.45 Uhr. Beim bildenden Rundgang durch das Museum kommentiert der Fachmann beispielsweise den „Tauschvertrag von Mautern“ und redet über die Habsburger. Von Militär, Krieg und Antisemitismus bis zu Arbeiter-Bewegung und U-Bahn-Bau spannt Maurer in der Tour „Wiedener Bezirksgeschichte – kurz erzählt“ einen weiten Wissensbogen. Die Teilnahme ist kostenlos. Infos und Anmeldungen: 581 24 72, E-Mail bm1040@bezirksmuseum.at.

Besucher*innen haben die gültigen Corona-Vorgaben einzuhalten. Jeweils Dienstag (10.00 bis 12.00 Uhr) und Mittwoch (16.30 bis 18.30 Uhr) ist das Bezirksmuseum Wieden offen. Der Zutritt ist traditionell gratis. Spenden verwendet das auf freiwilliger Basis agierende Museumsteam für künftige Projekte. Geschlossen bleiben die Räumlichkeiten an schulfreien Tagen, an Feiertagen und in den Monaten Juli/August. Eine detaillierte Beschreibung ist im Internet nachlesbar: www.bezirksmuseum.at.

Allgemeine Informationen:

