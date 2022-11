TRIHULLIO: Digitalisierung bei Vermittlung von Volksliedern

LR Teschl-Hofmeister: Gerade in herausfordernden Zeiten gilt es sich auf Tradition und Brauchtümer zu bekennen

St.Pölten (OTS) - 2022 feiert das Land Niederösterreich sein 100. Jubiläum. Die Trennung von Wien war die Geburtsstunde unseres eigenständigen, souveränen Bundeslandes Niederösterreich. Wie jede Region hat auch das facettenreiche Niederösterreich seine Traditionen und Brauchtümer, die gerade in herausfordernden Zeiten hochzuhalten und zu wahren sind. „Im Jahr des 100-jährigen Jubiläums unseres Niederösterreichs blicken wir auf historische Momente und Veränderungen zurück und zugleich richten wir unseren Fokus in die Zukunft. Die Digitalisierung ist in allen Lebensbereichen nicht mehr wegzudenken, daher freut es mich, dass sie auch bei der Vermittlung unserer Traditionen, wie etwa bei Volksliedern, Einzug hält“, so Bildungs-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister bei der Präsentation von TRIHULLIO bei NÖ Media.

Die Digitalisierung bei der Vermittlung von niederösterreichischen Volksliedern in der Primar- und Sekundarstufe 1 ist die vorrangige Idee des Konzeptes TRIHULLIO von Erhard Mann und Lukas Langer. Ein digitales Medienpaket, etwa mit Aufbereitung der Noten mit Liedtext und Akkorden für den Beamer, Audio- und Videofiles, QR-Codes, ein interaktiver Lehrerband und vielem mehr, soll die Vermittlung von Volksliedern attraktiv machen und die Pädagoginnen und Pädagogen mit vielen praktischen und methodischen Tipps unterstützen. Alle Unterlagen von TRIHULLIO sind bei NÖ-Media abrufbar. Fortbildungen und Workshops an den Schulen folgen nun in den nächsten Wochen und Monaten.

