„DIE.NACHT“: „Willkommen Österreich“ mit Pizzera & Jaus und Christian Wehrschütz am 15. November in ORF 1

Danach: Neue Folge „Science Busters“ und „Der Professor und der Wolf: EU & Neutralität“

Wien (OTS) - „DIE.NACHT“ der Comedy-Duos naht! Stermann und Grissemann begrüßen in „Willkommen Österreich“ am Dienstag, dem 15. November 2022, um 21.55 Uhr in ORF 1 das musikalisch wie kabarettistisch erfolgreiche Duo Pizzera & Jaus. Außerdem ist der aktuell wohl gefragteste ORF-Korrespondent Christian Wehrschütz zu Gast. Maschek zeigt sich ebenfalls wieder im Doppelpack, Russkaja liefert die Turbopolka und „Willkommen Österreich“-Korrespondent Dave berichtet von der ART&ANTIQUE-Messe in der Wiener Hofburg. Die „Science Busters“ Martin Puntigam, Ursula Hollenstein und Martin Moder erhellen „DIE.NACHT“ um 22.55 Uhr mit der neuen Folge „Schleich dich, du Feigwarze“. Um 23.40 Uhr gibt es ein Dacapo mit „Gute Nacht Österreich“. Und um 0.05 Uhr erklären Peter Filzmaier und Armin Wolf in „Der Professor und der Wolf“ das Thema „EU & Neutralität“.

„Willkommen Österreich“ mit Stermann & Grissemann um 21.55 Uhr

ORF-Korrespondent Christian Wehrschütz berichtet bereits seit dem russischen Überfall auf die Ukraine aus dem Kriegsgebiet und scheint selbst beim hundertsten Bombenalarm nicht die Nerven zu verlieren. Wie er sein Leben zwischen Ukraine-Krieg und österreichischen Alltagssorgen navigiert und wann er wieder nach Kiew zurückkehrt, verrät er im Talk mit Stermann und Grissemann.

Pizzera & Jaus haben gerade ihr drittes Album „Comedian Rhapsody“ veröffentlicht, das eine Reise durch alle musikalischen Genres verspricht. Mühelos füllen Paul Pizzera und Otto Jaus seit 2017 die großen Konzerthallen und werden auch die Stimmung im „Willkommen Österreich“-Studio spätestens mit ihrem Schlusssong zum Kochen bringen.

„Science Busters: Schleich dich, du Feigwarze“ um 22.55 Uhr

MC Martin Puntigam, die Infektiologin Dr. Ursula Hollenstein und der Molekularbiologe Dr. Martin Moder widmen sich dem Sendungsmotto „Schleich dich, du Feigwarze“ und beantworten: Wie mutig sind eigentlich Feigwarzen? Ist HPV schuld an der Entstehung des Wolpertingers? Und wie ausländerfeindlich sind Säuglinge?

Weitere Folgen des beliebten österreichischen Wissenschaftskabaretts findet man auf Flimmit (flimmit.at).

„Der Professor und der Wolf: EU & Neutralität“ um 0.05 Uhr

In der aktuellen Folge von „Der Professor und der Wolf“, der multimedialen Sendereihe von „ZIB 2“ und FM4, widmen sich Armin Wolf und Peter Filzmaier dem Thema „EU & Neutralität“. Sie klären über die vielen Missverständnisse, die es über die österreichische Neutralität und die EU-Mitgliedschaft gibt, auf. Heißt „immerwährend neutral“, dass die Neutralität für immer und ewig gilt? Warum darf sich das neutrale Österreich an den Sanktionen gegen Russland beteiligen? Kommen wirklich 90 Prozent unserer Gesetze aus Brüssel? Und wie ist das eigentlich mit der Gurkenkrümmungsverordnung?

Die Sendereihe ist auf FM4 und als „ZIB 2“-Podcast-Spezial zu hören sowie dienstags in ORF 1 anschließend an „DIE.NACHT“ zu sehen. Der Podcast ist außerdem in den ORF-Onlineangeboten sowie Social-Media-Kanälen zu finden.

