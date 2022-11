Konzerte „Klassik 15“ im Amtshaus Rudolfsheim-Fünfhaus

Termine: 15.11. und 23.11., Info/Anmeldung: 0699/19 71 32 55

Wien (OTS) - Das „Vienna Royal Philharmonic Orchester“ aus dem 15. Bezirk organisiert die neue Konzertreihe „Klassik 15“ und richtet folgende Einladung ans Publikum: „Erleben Sie an zwei Abenden ein Künstlerporträt von Komponist*innen, die im 15. Bezirk leben oder gelebt haben“. Beim ersten Konzert am Dienstag, 15. November, erklingen Werke der Tondichter Franz Ippisch und Robert Lillinger. Stücke von Peter Illavsky und Hans Rott sind beim zweiten Konzert am Mittwoch, 23. November, zu hören. Die Veranstaltungen wurden vom Bezirksvorsteher des 15. Bezirks, Dietmar Baurecht, initiiert und finden jeweils ab 19.00 Uhr im Festsaal im Amtshaus Rudolfsheim-Fünfhaus (15., Rosinagasse 4, Zugang: Feststiege) statt. Stets ist der Eintritt gratis. Besucher*innen müssen die aktuellen Corona-Regelungen beachten. Außerdem sind Anmeldungen notwendig: Telefon 0699/19 71 32 55 bzw. E-Mail viennaroyalphilharmonic@gmail.com.

Gemeinsam mit dem „Vienna Royal Philharmonic Orchester“ treten im Rahmen von „Klassik 15“ die Geigerin Jacqueline Kopacinski, der Cellist Peter Illavsky, die Sopranistinnen Cornelia Horak und Kalliopi Koutla, Mitglieder der „Gardemusik“ des österreichischen Bundesheeres und andere Künstler*innen auf. Auskünfte über Kultur-Angebote im Amtsgebäude in der Rosinagasse 4 erhalten Interessierte vom Büro-Team der Bezirksvorstehung Rudolfsheim-Fünfhaus: Telefon 4000/15 110 bzw. E-Mail post@bv15.wien.gv.at.

Allgemeine Informationen:

Vienna Royal Philharmonic Orchester: https://viennaroyalphilharmonic.com/principal-conductor/

Veranstaltungen im 15. Bezirk: www.wien.gv.at/bezirke/rudolfsheim-fuenfhaus/



