JUNOS Studierende: Herr Bildungsminister, öffnen Sie die Augen und sehen Sie die Folgen Ihres unzureichenden Budgets!

Die Studierenden haben zurecht Angst um die Qualität der Lehre!

Wien (OTS) - Bildungsminister Polaschek sagte am Freitag, dem 11.11.2022, dass der geregelte Hochschulbetrieb trotz Teuerung und Energiekrise an alle Hochschulen Österreichs möglich sei.

„Wir hören es mittlerweile täglich und von allen politischen Seiten, dass es den Hochschulen schlicht und einfach an Geld fehlt! Sogar die grüne Regierungsbeteiligung will das am Donnerstag zu beschließende Budget nochmal aufschnüren, um nachzuverhandeln. Der herkömmliche Lehr- und Forschungsbetrieb kann mit dem aktuellen Hochschulbudget nicht aufrechterhalten werden. Und was macht der Bildungsminister? Er weigert sich, die Scheuklappen abzunehmen! In keinem einzigen Statement nimmt er die reale Krise für die Hochschulen ernst und spielt diese hinunter!“ zeigt sich Lukas Schobesberger, Bundesvorsitzender der JUNOS Studierende, empört.

Alarmiert sagt Schobesberger weiters: „Die Studierenden haben zurecht Angst um die Qualität der Lehre! Wenn Stromrechnungen für Labore nicht mehr bezahlbar sind und Lehrveranstaltungen aus Protest nach draußen verlegt werden, dann müssen spätestens ab diesem Zeitpunkt bei Minister Polaschek alle Alarmglocken läuten! Es ist wichtig und richtig, dass der Druck auf den Bildungsminister und die Koalition steigt“

„Es ist unmöglich mit anzusehen, wie der Bildungsminister die Sorgen der UNIKO, der Universitätskonferenz, Hochschulen und Studierenden ignoriert und mit rhetorischen Floskeln jede Verantwortung von sich weist. Gerade jetzt braucht es eine Öffnungsgarantie für die Hochschulen - man muss sich mit allen betroffenen an einen Tisch setzen und Szenarien und Lösungen für die Aufrechterhaltung des Hochschulbetriebs im Winter diskutieren.“ , fordert Schobesberger abschließend mehr Pflichtbewusstsein von Seiten des verantwortlichen Ministers ein.



Rückfragen & Kontakt:

JUNOS - Junge liberale Studierende



Viktoria Marik

Stv. Bundesvorsitzende und Pressesprecherin

viktoria.marik @ junos.at

https://studierende.junos.at/