AVISO: Demonstrationen für eine fairen Gehaltsabschluss im Handel

Demos in Wien und Salzburg am Mittwoch, 16. November

Wien. (OTS) - Die KV-Verhandlungen für die 430.000 Handelsangestellten brachte auch in der dritten Runde kein Ergebnis. In Zeiten einer Rekord-Teuerung wollen die Arbeitgeber die Handelsbeschäftigten mit 4 % Gehaltserhöhung plus einer Einmalzahlung abspeisen. Die Gewerkschaft GPA ruft deshalb am kommenden Mittwoch zu Demonstrationen in Wien und Salzburg auf, um der Forderung nach einer kräftigen und dauerhaft wirksamen Gehaltserhöhung Nachdruck zu verleihen.

Wir laden die VertreterInnen der Medien herzlich zu den Demonstrationen ein.

Termin Mittwoch, 16. November 2022

Wien:

Beginn: 10 Uhr Christian-Broda-Platz, 1060 Wien

Demozug durch die Mariahilfer Straße

Abschluss: Kärntnerstraße 51 (hinter der Staatsoper), 1010 Wien

Stadt Salzburg:

ab 11:30, am Platzl





Rückfragen & Kontakt:

Gewerkschaft GPA - Öffentlichkeitsarbeit

Mag. Martin Panholzer

Tel.: 05 0301-21511

Mobil: 05 0301-61511

E-Mail: martin.panholzer @ gpa.at

Web: www.gpa.at