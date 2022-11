Bilanz über ein Jahr „Niederösterreich gurgelt“

LR Königsberger-Ludwig: In Summe sind im letzten Jahr 2.342.174 PCR-Tests analysiert worden

St.Pölten (OTS) - Am 25. Oktober 2021 wurde das Projekt „Niederösterreich gurgelt“ erstmals in jeweils zwei Filialen der Handelskette SPAR in den Bezirken Melk und Scheibbs gestartet. Aus diesem Anlass zogen nun NÖ Gesundheitslandesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig sowie SPAR-Geschäftsführer Alois Huber gemeinsam Bilanz über das flächendeckende PCR-Gurgeltestangebot in Niederösterreich.

Nach den ersten Standorten in den damaligen Hochinzidenzgebieten wurden diese schrittweise auf alle Bezirkshauptstädte erweitert, bis einige Wochen nach dem Projektstart das Testangebot auf alle SPAR-Märkte in Niederösterreich ausgerollt werden konnte. „Die anfänglichen Kinderkrankheiten konnten unter Mithilfe der Handelskette SPAR rasch bewältigt und die Ausgabemenge massiv gesteigert werden“, warf die Landesrätin einen Blick zurück und bedankte sich nochmals bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Handelskette sowie des NÖ Sanitätsstabes für die lösungsorientierte Zusammenarbeit.

Heute können die Gurgeltests in 240 SPAR-Filialen abgeholt und in eigenen Abgabeboxen zurückgegeben werden. Dazu kommen weitere 14 SPAR-Express-Standorte und 34 McDonalds-Restaurants, in denen die Abgabe möglich ist, auch an Sonn- und Feiertagen. Nach geänderten Vorgaben des Bundes eröffnete sich zudem im April die Möglichkeit, sich bei NÖ gurgelt freitesten zu lassen. „In Summe sind im letzten Jahr 2.342.174 PCR-Tests analysiert worden. Der Tages-Höchstwert wurde am 9. Jänner mit 33.280 ausgewerteten Proben verzeichnet. Aktuell werden bis zu 2.000 Tests täglich in die Boxen eingeworfen“, bilanzierte Königsberger-Ludwig.

SPAR-Geschäftsführer Huber zu der Kooperation: „Oft braucht es schnelle und unkomplizierte Lösungen. Bei diesem Projekt war es so! Unsere Erfahrung in den Bereichen Logistik und Beschaffung haben natürlich auch geholfen.“

