NÖ Landesweintaufe 2022: Neue Weinsaison eröffnet

ORF NÖ-Landesdirektor Robert Ziegler übernahm Patenschaft

Zistersdorf (OTS) - Am 11. November war Zistersdorf, Bezirk Gänserndorf, Mittelpunkt der niederösterreichischen Weinwelt. Bei der 11. Niederösterreichischen Landesweintaufe wurde ORF NÖ-Landesdirektor Robert Ziegler zum neuen Weinbotschafter ernannt und übernahm sogleich die Weinpatenschaft bei der diesjährigen Landesweintaufe. Er gab dem Landeswein den Namen "Marchgold". Fach- und Festpublikum freuen sich über einen trinkfreudigen Weinjahrgang 2022.

Die Wein Niederösterreich, das Landesgremien des Weinhandels in der Wirtschaftskammer NÖ und der Bezirksweinbauverband Zistersdorf luden ins attraktive Ambiente des K9 - Stadtsaal Zistersdorf. Die Segnung des niederösterreichischen Landesweines 2022 nahm Dompfarrer Toni Faber vor. Nicht nur der Taufwein, ein Grüner Veltliner vom Weingut Müllner aus Jedenspeigen, stand an diesem Abend im Mittelpunkt. Vielmehr wurde die niederösterreichische Weinkultur insgesamt ins Rampenlicht gestellt. Zahlreise Gäste aus Politik, Wirtschaft, Medien und Interessenvertretung würdigten den niederösterreichischen Weinbau - allen voran Landeshauptfrau Johanna-Mikl-Leitner: "Wir sind sehr stolz darauf, dass unsere Weintradition ganz eng mit Niederösterreich verbunden ist. So ist der niederösterreichische Wein heute nicht nur bedeutender Teil unserer Kultur, sondern auch ein richtiger Exportschlager für das Weinland Niederösterreich. Daher ein ganz herzliches Dankeschön allen Winzerinnen und Winzern sowie allen Weinbauvereinen, die hier das ganz Jahr über große Anstrengung und viel Kompetenz hineinstecken, diese Tradition hochleben lassen und auch an die nächsten Generationen weitergeben."

Robert Ziegler ist neuer Weinbotschafter

Im Rahmen der diesjährigen Landesweintaufe wurde der neue Weinbotschafter ernannt. ORF NÖ-Landesdirektor Robert Ziegler übernimmt dieses Amt von Harald Schroll, stellvertretender Chefredakteur VINUM Weinmagazin, und zeigt sich stolz: "Als ORF NÖ-Landesdirektor im ersten Jahr die Aufgabe des Weinbotschafters übernehmen zu dürfen, ist eine große Freude für mich. Denn der ORF NÖ begleitet seit Jahren in seinen Programmen den Erfolgsweg des Weines aus Niederösterreich, gelingt es doch den Winzerinnen und Winzern Tradition und Innovation, althergebrachte Kultur und zeitgemäßen Genuss erstklassig zu verbinden. Es ist daher für uns klar, dass wir weiterhin über die Entwicklungen im Weinbau berichten, sei es in der Sendung 'Land und Leute', in unseren aktuellen Programmen, sei es in Dokumentationen, wie zum Beispiel in einem 'Erlebnis Österreich' 2023 in ORF 2 über den Weinbau in der Wachau." Die Patenschaft des Landesweines 2022 war die erste Tätigkeit des neuen Weinbotschafters.

Präsident der Landwirtschaftskammer NÖ und Bundesweinbaupräsident Johannes Schmuckenschlager betont: "Die österreichischen Weine zählen zu den besten der Welt. Sie sorgen nicht nur für hohe Anerkennung in Österreich, sondern weit über die Landesgrenzen hinaus. Diese Reputation wollen wir halten und ausbauen. Blicken wir auf das heurige Jahr zurück, haben unserer Bäuerinnen und Bauern einmal mehr ihr Können und ihren Fleiß unter Beweis gestellt, so auch die Weinbaubetriebe. Schwierige Witterungsbedingungen auf der einen Seite, Kostensteigerungen, knappe Betriebsmittel sowie erhöhte Ansprüche hinsichtlich Umweltschutz und Ökologisierung auf der anderen Seite sind die Herausforderungen und Anforderungen unserer Zeit. Die Land- und Forstwirte reagieren darauf und sichern auch in diesen Zeiten die Versorgung in unserem Land."

NÖ Weinbaupräsident Reinhard Zöchmann ließ das Weinjahr 2022 nochmals Revue passieren: "Die NÖ Weintaufe ist eine schöne Tradition und ein feierlicher Rahmen, um Danke zu sagen für eine gute Ernte, sozusagen das Erntedankfest der Winzer. Der Jahrgang war von großen Herausforderungen geprägt. Trockenheit im Sommer, abgelöst durch große Niederschlagsmengen verlangten den Winzerinnen und Winzern viel Fingerspitzengefühl ab. Ein goldener Oktober ließ das Weinjahr versöhnlich ausklingen und brachte einen fruchtigen Jahrgang mit anregendem Trinkfluss."

Johannes Schachenhuber, Weinhandel-Obmann in der Wirtschaftskammer NÖ, sagt: "Für mich ist diese Veranstaltung auch eine wertvolle Plattform, um die Wichtigkeit der Zusammenarbeit in den Mittelpunkt zu rücken und um das Bewusstsein zu schärfen, wie wichtig die Partnerschaft zwischen Produktion und Handel ist. Gerade in den jetzt schwierigen Zeiten, wo niemand weiß, was der Winter bringt, wie sich die Energiekrise weiter auswirken wird, da ist es wichtig auf Partnerschaften zu vertrauen und diese weiter auszubauen. Zusammenkünfte wie die Weintaufe sind daher wichtiger Ort für beide Seiten. Nicht nur für den gegenseitigen Austausch, sondern auch, um Freude und Erfolge zu teilen." (Schluss)

