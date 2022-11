Von „New Work“ zu „New Normal“: Post Business Solutions macht Unternehmen fit für flexible und hybride Arbeit

Digitalisierung von Geschäftsprozessen

Wien (OTS) - Nicht zuletzt seit dem Ausbruch der Corona-Pandemie ist klar: Immer mehr Unternehmen setzen auf flexible Arbeitsformen wie Homeoffice, hybrides Arbeiten oder Vier-Tage-Woche. Die Post Business Solutions forciert nun mit ihren flexiblen Lösungen die „neue Normalität“ im Büro, unterwegs oder im Homeoffice und steht Österreichs Unternehmen – von KMU bis zu Großbetrieben – bei der zunehmenden Digitalisierung und Optimierung der dokumentenbasierten Geschäftsprozesse zur Seite. Mit dem Digitalen Posteingang, EinfachBrief, E-Gehaltszettel, hybridSign sowie Rechnungserfassung und Mailroom Invoice stehen Geschäftskund*innen der Post digitale Lösungen zur Verfügung, die das flexible und hybride Arbeiten optimal unterstützen.

Laut der Flexible Working Studie 2022 von Deloitte Österreich hält der durch die Corona-Pandemie beschleunigte Homeoffice-Trend unvermindert an: Neun von zehn befragten Unternehmen bieten aktuell mindestens der Hälfte ihrer Belegschaft die Möglichkeit, flexibel von zuhause aus zu arbeiten. Auch die Anzahl der Mitarbeiter*innen, die diese Möglichkeit in Anspruch nehmen, ist mit 82 Prozent sehr hoch. Die „neue Normalität“ in der Arbeitswelt ist gekommen, um dauerhaft zu bleiben. Diesen Paradigmenwechsel nutzt die Post Business Solutions, um ihre Geschäftskund*innen bei der Digitalisierung von dokumentenbasierten Geschäftsprozessen noch stärker zu unterstützen. Dadurch können diese ihre personellen und zeitlichen Ressourcen noch effizienter im Kerngeschäft einsetzen.

„ Unsere Unternehmenskund*innen stellen immer höhere Ansprüche an die Leistungen sowie die Geschwindigkeit, mit der diese Leistungen erbracht werden. Das verändert den Arbeitsalltag und treibt die digitale Transformation in den Unternehmen voran. Die Post Business Solutions unterstützt sie mit effizienten Dokumenten- und Informationsmanagement-Lösungen, um die Brücke von der physischen in die digitale Welt zu schlagen. “, erklärt Walter Oblin, Generaldirektor-Stellvertreter und Vorstand für Brief & Finanzen der Österreichischen Post AG. Die Post Business Solutions digitalisiert bereits rund 100 Millionen Seiten pro Jahr. Gleichzeitig bearbeitet die Dokumenten-Outsourcing-Playerin täglich 1,6 Millionen Seiten für 450 Geschäftskund*innen aus acht Ländern.

Fünf Lösungen für Unternehmen jeglicher Größe

Die Lösungen der Post Business Solutions, die Struktur und Übersicht ins flexible und hybride Arbeiten bringen, sind vielfältig. Sie umfassen momentan etwa:

EinfachBrief , mit dem die Geschäftspost bequem vom Arbeitsplatz elektronisch gedruckt und verschickt werden kann;

, mit dem die Geschäftspost bequem vom Arbeitsplatz elektronisch gedruckt und verschickt werden kann; hybridSign zum digitalen Signieren und Stempeln von Unterschriftsprozessen;

zum digitalen Signieren und Stempeln von Unterschriftsprozessen; Rechnungserfassung und Mailroom Invoice , eine Komplettlösung für das digitale Erfassen und Bearbeiten von Rechnungen;

, eine Komplettlösung für das digitale Erfassen und Bearbeiten von Rechnungen; Digitaler Post- & Rechnungseingang , mit dem der gesamte Posteingang digitalisiert wird, und

, mit dem der gesamte Posteingang digitalisiert wird, und E-Gehaltszettel, ein Service für die digitale Verteilung von Lohnzetteln.

„ Die Post Business Solutions fertigt jährlich rund 130 Millionen Sendungen ab. Mit unserer ISO-zertifizierten und ausfallssicheren Infrastruktur können wir Unternehmenskund*innen – von KMU bis zu Großbetrieben – bei der digitalen Transformation ihrer dokumentenbasierten Geschäftsprozesse optimal unterstützen. Unsere Lösungen ermöglichen es ihnen, relevante Daten flexibel zu digitalisieren, diese ortsunabhängig und sicher zu managen und für die Weiterverarbeitung aufzubereiten. ‚Your mess for less‘ ist dabei nicht unser Weg: Wir wollen die Produktivität unserer Kund*innen durch neue Prozesse steigern und automatisieren. Durch die Optimierung und das Outsourcing dokumentenbasierter Geschäftsprozesse können Unternehmen ihre personellen Ressourcen schonen und Kosteneinsparungen erzielen. “, sagt George Wallner, Geschäftsfeldleiter Post Business Solutions bei der Österreichischen Post AG.

Im Juni dieses Jahres wurden vier bisherige Tochterunternehmen der Österreichischen Post AG unter der gemeinsamen Marke „Post Business Solutions“ vereint. Damit hat die Post ihre Position auf dem österreichischen Markt als erfahrene und zuverlässige Partnerin von Unternehmen beim Analysieren, Auslagern und Automatisieren von Informations- und Geschäftsprozessen weiter gefestigt. Die Post Business Solutions betreut Geschäftskund*innen aus den Bereichen öffentliche Verwaltung, Banken, Versicherungen, Telekommunikations- und Industrieunternehmen sowie Klein- und Mittelbetriebe.

