SENTINEL DIAGNOSTICS BRINGT SENTINAT® 200 AUF DEN MARKT, DAS VOLLAUTOMATISCHE PROBE-ZU-ERGEBNIS-SYSTEM ZUR DIAGNOSE VON VIRUSINFEKTIONEN

Mailand (ots/PRNewswire) - Sentinel CH. SpA gab heute die Einführung von SENTiNAT® 200, dem vollautomatischen Probe-zu-Ergebnis-System und STAT-NAT® SN200 Echtzeit-PCR-Assays für den quantitativen Nachweis von 10 Viren bekannt. SENTiNAT® 200- und STAT-NAT® SN200-Kits sind die ideale Lösung für Labore mit mittlerem bis großem Durchsatz, die sich mit der Diagnose von Virusinfektionen befassen.

SENTiNAT® 200 ist eine kompakte Plattform für die DNA/RNA-Extraktion, PCR-Einrichtung und -Verstärkung, die 2 integrierte Thermocycler und die Analysesoftware FastFinder umfasst. Das System kombiniert Durchsatz, Automatisierung und Flexibilität, um sich besser an die verschiedenen Laboranforderungen anzupassen: Es führt die multiparametrische Analyse von bis zu 15 Viren im gleichen Durchlauf durch und verarbeitet eine bis 48 Proben in 4 Stunden. Die intuitive Software, die den Bediener durch alle Phasen der Geräteeinrichtung führt, und das Barcode-Lesegerät für Proben und Reagenzien helfen, menschliches Versagen zu reduzieren. Der Betreiber kann jederzeit auf die in der Cloud verfügbaren Daten zugreifen, um die Berichterstattungszeit zu optimieren und die volle Kontrolle über die Ergebnisse zu behalten.

SENTiNAT® 200® wurde entwickelt, um mit STAT-NAT® SN200-Kits zu funktionieren, basierend auf der patentierten Technologie der Gefriertrocknung, die eine Langzeitstabilität bei Raumtemperatur ermöglicht, was die Tests robuster macht und das Reagenzienmanagement im Labor vereinfacht.

„Wir haben die SENTiNAT® 200- und STAT-NAT® SN200-Kits, alle CE-gekennzeichnet, entwickelt, um eine vollständige Lösung anzubieten, die Routinetätigkeiten von virologischen Labors, einschließlich derjenigen, die sich mit Transplantationspatienten befassen, vereinfachen", so Marco Buonaguidi, Head of Sales and Marketing. „Heute machen wir den ersten Schritt auf einem einen Weg, auf dem wir uns engagieren neue Parameter zu entwickeln, um die anspruchsvollsten Anforderungen unserer Kunden in der Molekulardiagnostik zu erfüllen."

SENTiNAT® 200 und STAT-NAT® SN200 sind jeweils mit CE-IVDR UND CE-IVD gekennzeichnet.

Sentinel Diagnostics (Sentinel CH. SpA)

Sentinel Diagnostics (Sentinel CH. SpA) ist ein innovatives Unternehmen, das durch die Entwicklung seiner Produkte zum Wachstum des wissenschaftlichen Wissens und zur Verbesserung der Gesundheit der Menschen im Diagnosebereich beiträgt. Seit fast 40 Jahren entwickelt und produziert Sentinel Diagnostics, ein italienisches Unternehmen mit Sitz in Mailand, in vitro-Diagnostikgeräte für die fortschrittlichsten Plattformen für klinische Chemie, Immunchemie und Molekulardiagnostik.

Weitere Informationen finden Sie auf der Website von Sentinel: www.sentineldiagnostics.com.

