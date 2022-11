Buch-Vorstellung „Skulptur Leben“ im Bezirksmuseum 2

Anmeldung für 16. 11. per E-Mail: bm1020@bezirksmuseum.at

Wien (OTS) - Wegen einer Erkrankung der Künstlerin musste die für Mittwoch, 5. Oktober, angesetzte Präsentation des neuen Buches „Skulptur Leben“ von Ulrike Truger verschoben werden. Nun ist es soweit: Am Mittwoch, 16. November, fängt um 18.30 Uhr im Bezirksmuseum Leopoldstadt (2., Karmelitergasse 9) die Vorstellung der Publikation aus dem „Ritter Verlag“ an. Darin wird in Wort und Bild Ulrike Trugers bildhauerische Arbeit in den letzten 20 Jahren behandelt und es stehen kleinere Plastiken und Projekte sowie die Übersiedlung aus dem „Prater-Atelier“ im Fokus. Der Eintritt ist frei, Spenden werden gerne angenommen. Auskunft und Anmeldung: Telefon 4000/02 127 und E-Mail bm1020@bezirksmuseum.at.

Im Zuge der Veranstaltung führt Moderatorin Beatrice Simonsen ein Gespräch mit Ulrike Truger, die bekannt für Skulpturen im Großformat und für ihr gesellschaftliches Wirken ist. Johanna Tomek bereichert das Programm mit Rezitationen. Besucher*innen haben die geltenden Corona-Richtlinien zu befolgen. Infos über die Bildhauerin: www.ulriketruger.at/.

Das Buch „Ulrike Truger. Skulptur Leben“ wird im Fachhandel um 35 Euro feilgeboten (ISBN: 978-3-85415-642-0). Anfragen an den „Ritter Verlag“ via E-Mail: office@ritterbooks.com.

Allgemeine Informationen:

Ritter Verlag: www.ritterbooks.com/

Bezirksmuseum Leopoldstadt: www.bezirksmuseum.at

Veranstaltungen im 2. Bezirk: www.wien.gv.at/bezirke/leopoldstadt

