EAT HAPPY erobert mit frischem Sushi to go die heimischen Supermärkte

Führender Anbieter asiatischer Convenience-Produkte setzt kontinuierliches Wachstum fort

Wien, 14. November 2022 (OTS) - Mit einer aktuellen Shop-in-Shop Eröffnung in Baden setzt EAT HAPPY seine erfolgreiche Standort-Offensive in Österreich fort: Bis Ende des Jahres werden zwischen Wien und Bregenz bereits in 47 eigenen EAT HAPPY Shops sowie schon weit über 1000 Truhen in Supermärkten frisches Sushi in hoher Qualität und mit hochwertigen Zutaten zu finden sein. Damit hat sich das kontinuierliche Wachstum im österreichischen Lebensmitteleinzelhandel auch 2022 fortgesetzt.

In Österreich wurde das Shop-in-Shop-Konzept für handgemachtes Sushi to go erstmals 2015 ausgerollt. 2022 verkaufte man bereits bis Ende Oktober 4,5 MIO Sushi-Boxen. Denn die Nachfrage nach Convenience-Produkten von absoluter Frische und hochwertige Zutaten von bester Qualität steigt ständig. Voraussetzungen, die EAT HAPPY von Unternehmensgründung an garantierte und damit einen beispiellosen Siegeszug in der Branche antrat. Frischestes Sushi wird in den eigenen Shops direkt vor den Kunden gerollt oder täglich an die Kühltvitrinen im LEH geliefert.

Abwechslung, rasche Verfügbarkeit sowie die Aussicht auf einen gesunden Snack sind die Hauptmotive, warum Konsument:innen zu Sushi greifen, wie eine aktuelle Studie im Auftrag des Unternehmens ergab. „Was uns aber besonders freut“, so Sandra Steinmetz, Head of Marketing & Communication EAT HAPPY Österreich, „ist die Tatsache, dass uns 90,5 Prozent weiterempfehlen. Sobald also jemand unsere Produkte probiert, ist er von Qualität und Geschmack überzeugt.“

Die Produktpalette umfasst schon bisher ein reichhaltiges Angebot an Asia Snacks, Poke Bowls und verschiedenste Sushi. Laufend kommen aber weitere innovative Produkte dazu. So sind seit kurzem neue Sideproducts, wie ein dritter Aloe Vera Drink Mango, die Sauce Punzo sowie neue Mochis an den EAT HAPPY Standorten zu finden. Auch 2023 kommen eine ganze Reihe neuer Produkte dazu. Geplant ist aber auch noch im 1. Quartal die Vorbestellmöglichkeit auf der Website auszubauen und das Design der Shops anzupassen und zu überarbeiten. Und auf jeden Fall wird die Anzahl der Shop- und Truhenstandorte weiter kontinuierlich wachsen.

Über EAT HAPPY Österreich www.eathappy.at

EAT HAPPY ist ein Shop-in-Shop-Konzept für frisches Sushi und Asia-Snacks aus dem Supermarkt. Unter der Devise „Freshly made smiles“ setzt EAT HAPPY bei allen Zutaten und Speisen auf kompromisslose Frische, Authentizität der Rezepte und die fachkundige Zubereitung. EAT HAPPY 2013 in Deutschland gegründet, ist mittlerweile in vielen europäischen Ländern mit seinem Angebot vertreten, seit 2015 gibt es die frischen Sushi & Co. auch in Österreich

