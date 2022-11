Sinnvoll schenken. Nachhaltig schenken.

Mit dem Kindernothilfe-Adventkalender macht Weihnachten gleich doppelt Freude: Schenken Sie Nahrung für unterernährte Kinder, Schulmaterial oder eine Ziege für die ärmsten Familien.

Wien (OTS/www.kindernothilfe.at) - Ein Adventkalender der besonderen Art. Die Weihnachtsversion des Kindernothilfe-Spendenshops macht doppelte Weihnachtsfreude spielend möglich. Mit sinnvollen, nachhaltigen und leistbaren Geschenken. Ein Mausklick genügt.

Hinter jedem Kärtchen verbirgt sich eine Geschenkspende, die in Armut lebende Kinder und ihren Familien wirksam nützen. Per Mausklick kann rasch und einfach mit Küken, Schafen und Hasen, Hygieneartikeln, täglich warmem Essen oder Schulmaterial geholfen werden. Eine sinnvolle und wichtige Unterstützung, die sich die Familien in den ärmsten Regionen der Welt oft nicht leisten können und die die Kindernothilfe Österreich in ihren Hilfsprojekten zur Verfügung stellt.

Jeder Spender kann gleichzeitig einen Kühlschrankmagneten oder eine Urkunde über die gewählte Weihnachtsspende mitbestellen. Dieses sichtbare Dankeschön lässt sich dann unter den Weihnachtsbaum legen und macht so doppelt Freude.

Die Kindernothilfe Österreich fördert seit 26 Jahren in 33 Ländern Afrikas, Asiens und Lateinamerikas Projekte, in denen für Kinder und ihre Familien ausreichende Ernährung, sauberes Trinkwasser, oder ein Zugang zu guter Bildung und Gesundheitsversorgung sichergestellt wird.

Den neuen Kindernothilfe-Adventkalender finden Sie unter www.kindernothilfe.at/spendenshop/adventkalender

Rückfragen & Kontakt:

Mag. Gottfried Mernyi

Telefon: 01/513 93 30

gottfried.mernyi @ kindernothilfe.at