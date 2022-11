Bauwert Projektmanagement erweitert Standort am Wienerberg

Keynote zur Eröffnung vom 10-fachen 8000er Bergsteiger Hans Wenzl, mit Annapurna Fotoausstellung

Den Großteil des Tages stehen wir im Berufsleben. Wir wollen, dass unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gerne ins Büro kommen. Schöne Arbeitsplätze sind ein wesentlicher Faktor, die Zufriedenheit im Team zu fördern. Das wirkt sich auch unmittelbar in der Kund*innenzufriedenheit aus Gerald Nüssel und Peter Köstenberger, GF's Bauwert Projektmanagement

Wien (OTS) - November 2022, Bauwert Projektmanagement hat seinen Firmenstandort am Wienerberg vergrößert. Moderne Arbeitsplätze fördern in Zukunft die Produktivität im Bauwert Team - und das in einer wohnlichen Atmosphäre zum Wohlfühlen.

Aus diesem Anlass luden Peter Köstenberger und Gerald Nüssel, Geschäftsführer von Bauwert, zur Eröffnung und Open House, mit einem Vortrag von Extrembergsteiger Hans Wenzl. Zu sehen war außerdem eine Fotoausstellung seiner zehnten 8000er Besteigung des Annapurna in Nepal. Wenzl zog in seiner Keynote Parallelen zwischen den Herausforderungen einer Gipfelerreichung und dem Management von Großprojekten.

Viele Besucherinnen und Besucher konnten sich ein Bild machen, wie Bauwert die Zufriedenheit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch am Arbeitsplatz fördert. „ Den Großteil des Tages stehen wir im Berufsleben. Wir wollen, dass unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gerne ins Büro kommen. Schöne Arbeitsplätze sind ein wesentlicher Faktor, die Zufriedenheit im Team zu fördern. Das wirkt sich auch unmittelbar in der Kund*innenzufriedenheit aus “, sind Gerald Nüssel und Peter Köstenberger überzeugt.

Die offizielle Eröffnung des neuen Standortes im November 2022, war ein neuer Milestone in der Unternehmensentwicklung von Bauwert Projektmanagement. Das Team und die Geschäftsführung freuten sich über Besuche und Glückwünsche von zahlreichen Kund*innen und Partner*innen. Die Keynote von Extrembergsteiger Hans Wenzl bestärkte den fokussierten Weg von Bauwert.

Rückfragen & Kontakt:

Für Bauwert Projektmanagement

Michael Kowanz-Eichberger

Presse

+43 (0)664/133 02 13

office @ kommunikation.wien

https://www.bauwert-pm.at