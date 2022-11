Land NÖ setzt auf effektive Unterstützung bei Kinder- und Jugendsportprojekt „Talentissimo“

LR Danninger: „Durch die Förderung des Projekts sollen Kinder und Jugendliche mit dem Sport in Berührung kommen“

St.Pölten (OTS) - Im Rahmen des Projekts „Talentissimo“ spannt der Allgemeine Sportverband Niederösterreich (ASVÖ NÖ) den Bogen zwischen Breiten- und Spitzensport. Kinder und Jugendliche zwischen sechs und fünfzehn Jahren können eine neue Sportart direkt kennenlernen, ausprobieren und in das Vereinstraining einsteigen. Das Land Niederösterreich fördert das Kinder- und Jugendsportprojekt für das Jahr 2022 anteilig mit einem Betrag von 82.000 Euro – so der Regierungsbeschluss am Dienstag. Die Gesamtprojektkosten belaufen sich auf rund 110.000 Euro. „Aufgrund der Corona-Pandemie ist der Sport in den letzten Jahren vielerorts zu kurz gekommen. Viele Kinder und Jugendliche haben sich in dieser Zeit ihren Spielkonsolen oder Handys gewidmet und die Begeisterung für den Sport verloren. Durch die Förderung dieses Projekts sollen Kinder und Jugendliche mit dem Sport in Berührung kommen und somit eine nachhaltige Basis für einen sportlichen Lebensstil gelegt werden. Denn Sport ist wichtig und hält unsere Bevölkerung körperlich sowie geistig fit“, zeigt sich Sportlandesrat Jochen Danninger erfreut.

Im Kooperationsprojekt des ASVÖ NÖ, seinen Mitgliedervereinen und den teilnehmenden NÖ Fachverbänden geht es primär darum, mehr Kinder und Jugendliche zu einem Vereinsbeitritt zu motivieren und bestehende Mitgliedschaften nachhaltig zu verbessern. Hierfür gibt es im Rahmen des Projekts einige Veranstaltungen wie Talentissimo Sportfeste oder überregionale Aktionstage, wo verschiedenste Bewegungsangebote und Fachsportarten präsentiert sowie das jeweilige Kennenlernen und Ausprobieren durch die Vereine betreut werden. Die Verbindung von polysportiven Elementen und fachsportspezifischen Inhalten ist eine wichtige Säule des Projekts. „Kinder und Jugendliche für Sport zu begeistern ist eines der Hauptziele des ASVÖ Niederösterreich. Nicht nur aufgrund der Corona-Pandemie aber jetzt ganz besonders, müssen wir es schaffen, in den Sportvereinen nachhaltige Strukturen für qualitativ hochwertige Nachwuchstrainings zu implementieren. Eine polysportive Grundausbildung stellt hier die unverzichtbare Basis dar. Ich bedanke mich ausdrücklich beim Land Niederösterreich für die Fortsetzung der Förderung im Jahr 2022", meint ASVÖ NÖ-Präsident Conrad Miller.

Neben den Talentissimo Veranstaltungen zählen auch Aus- und Fortbildungen zu den Projektmaßnahmen. 2022 gibt es im Rahmen des Projekts den Startschuss für „Sportliche Beratung im langfristigen Leistungsaufbau“. Um diesen langfristigen Leistungsaufbau zu erreichen, möchte man ein Stück weit weg von der Frühspezialisierung hin zur allgemeinen motorischen Grundausbildung. Dabei werden Vereine individuell betreut und Workshops für Funktionärinnen und Funktionäre sowie Trainerinnen und Trainer veranstaltet, um alternative Trainingsmöglichkeiten näherzubringen und ein altersgerechtes Training zu ermöglichen. Sportbegeisterte gesichtete junge Talente sollen qualitätsvoll in Nachwuchssportprogramme eingeführt werden können.

Weitere Informationen: SPORTLAND Niederösterreich, Patrick Pfaller, Tel.: +43 676 812 19876, E-Mail: patrick.pfaller @ noe.co.at bzw. Büro LR Danninger, Andreas Csar, Tel.: 02742/9005-12253, E-mail andreas.csar @ noel.gv.at.

