Kampagnenstart von „WIEN IN 50 OBJEKTEN“

Vor der Wiedereröffnung des Wien Museums am Karlsplatz sorgen 50 Sammlungshighlights für Vorfreude auf die neue Dauerausstellung.

Wien (OTS) - Heute fällt der Startschuss für eine groß angelegte Informations- und Awarenesskampagne des Wien Museums, bei der 50 ausgewählte Objekte aus den umfangreichen Museumsbeständen vor den Vorhang geholt werden. Es handelt sich um Gegenstände, Kunstwerke und Kuriositäten, die in ihrer Vielfalt die Geschichte Wiens darstellen. Sie ermöglichen einen ersten Blick in die neue Dauerausstellung, die im neuen Wien Museum am Karlsplatz entsteht. Diese Highlights werden nun - vor der geplanten Wiedereröffnung Ende 2023 - im wöchentlichen Rhythmus einzeln präsentiert. Darunter finden sich Publikumslieblinge, hochkarätige Meisterwerke und Neuzugänge der städtischen Sammlungen, die gemeinsam mit weiteren 1500 Objekten die künftigen Besucher:innen auf einen historischen Streifzug durch die Jahrhunderte mitnehmen werden.

Die Kampagne wird gleichzeitig auf mehreren Kommunikationskanälen laufen. Dazu gehören in erster Linie die museumseigenen Informationsstellen. So wird immer montags ein besonderes Museumsobjekt auf der Startseite der Website (wienmuseum.at) sowie der Online-Sammlung (sammlung.wienmuseum.at) veröffentlicht. Ebenso wird über Newsletter-Aussendungen und Beiträge der Social-Media-Kanäle (Facebook und Instagram) auf die Highlightsobjekte aufmerksam gemacht. Außenwerbung und Printsorten (u.a. Postkarten mit Wackelbild) begleiten zusätzlich den Lauf der einjährigen Kampagne.

Darüber hinaus konnte Infoscreen als Medienpartner gewonnen werden: Ein eigenes redaktionelles Format wurde entwickelt, das die Kampagne auf den Monitoren der öffentlichen Verkehrsmittel aktiv bewirbt und den Zuseher:innen das Wien Museum näherbringt. Gemeinsam mit der finanziellen Unterstützung des Vereins der Freunde des Wien Museums sowie des Sponsors Dorotheum wird "Wien in 50 Objekten" den Zeitraum bis zur Wiedereröffnung mit spannenden Einblicken in die Museumsbestände füllen.

Weiterführende Informationen zum Projekt Wien Museum Neu inkl. Bildmaterial finden Sie hier:

https://www.wienmuseumneu.at/presse

