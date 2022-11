Treffen Sie Elektor live auf der electronica 2022 (15. bis 18. November 2022)

München (ots/PRNewswire) - Ingenieure und Redakteure von Elektor werden vom 15. bis 18. November auf der electronica 2022 in München live berichten. Besuchen Sie uns am Stand B4.440, um über Projekte, neue Technologien, ethische Elektronik und Elektor Mag zu sprechen. Wenn Sie nicht persönlich teilnehmen können, können Sie unsere täglichen Messeberichte auf elektormagazine.com lesen und unseren Redakteuren in den sozialen Medien folgen. Freuen Sie sich darauf, mehr über die aufregenden Technologien zu erfahren, denen wir auf der weltweit führenden Messe für Elektronik begegnen.

Lassen Sie uns näher darauf eingehen, was Sie von Elektor auf der electronica 2022 erwarten können.

Exklusives Angebot von electronica 2022

Sechs Redakteure von Elektor, neben Layout-Profis, Fotografen, Kameraleuten und einigen unserer anerkannten Experten, sind vor Ort, die sich alle mit der spannenden Technologie auskennen. Wenn Sie nicht live bei der electronica dabei sein können oder nur für einen Teil der Messe Zeit haben, besuchen Sie www.elektormagazine.com und unsere Social-Media-Kanäle, um sich über Verbesserungen und Neuigkeiten zu informieren. Unser Newsroom wird während der gesamten Dauer der Messe live sein!

Videos und Livestreams von Elektor

Der Elektor Ingenieur Mathias Claussen und die Redakteure Jens Nickel und Stuart Cording werden von der Messe live berichten. Wenn Sie nicht persönlich teilnehmen können, vergewissern Sie sich, dass Sie den YouTube-Kanal von Elektor TV abonniert haben, um Benachrichtigungen zu erhalten! Halten Sie Ihre Fragen und Ideen bereit.

Das Redaktionsteam wird außerdem auf dem Messegelände unterwegs sein, um Aussteller und Vordenker über neue Technologien und Produkte der nächsten Generation zu befragen. Das Team wird die Videos auf unserem Branchen-Nachrichtenkanal von Elektor TV posten, sobald sie zur Verfügung stehen. Besuchen Sie unseren Stand (B4.440), um unser Medienteam live in Aktion zu sehen!

electronica Fast Forward 2022

Wenn Sie mehr über einige der innovativsten Start-ups in der Elektronikbranche erfahren möchten, wird electronica Fast Foward, die Startup-Plattform von Elektor, interessant und informativ für Sie sein. Die ausgewählten Start-ups 2022 werden ihre Technologien und Lösungen live auf der electronica 2022 präsentieren.

Verpassen Sie nicht diese Gelegenheit für aufregende Technologien und Innovatoren, die die Zukunft der Elektronik verändern könnten!

Quellen für Messeneuigkeiten, Produktupdates und Interviews:

