Eine Antwort auf den Publikumsschwund: Europäische Theaternacht 2022

Wien (OTS) - Zum 12. Male wird heuer parallel mit anderen europäischen Ländern am Samstag, dem 19. November auch in Österreich wieder die „Europäische Theaternacht“ durchgeführt.



Die Veranstaltung wurde 2009 in Kroatien ins Leben gerufen und soll die Bindung zwischen Theater und Publikum verstärken. Sie wird von der Vision getragen, dass jeweils am dritten Samstag im November alle Theater Europas so niedrigschwellig wie möglich mit ihrem Publikum feiern und neue Zuseher*innen zum Besuch einladen. Professionelle Einrichtungen wie auch nicht-professionelles Theaterschaffen sind daran beteiligt.



Nach zwei Jahren coronabedingter Einschränkungen wird die Veranstaltung heuer wieder mit über 50 Programmpunkten im gesamten Bundesgebiet fortgeführt: Es finden sich Aufführungen aller Genres, Workshops, Lesungen, Back-Stage-Führungen, u.a.

Alle Veranstaltungen stehen unter dem Motto „Pay As You Wish“ – der Eintrittspreis ist frei wählbar.



2019 hat das Londoner auf Kultur spezialisierte Forschungsinstitut „The Audience Agency“ im Rahmen einer EU-Studie die Potentiale der Theaternacht untersucht und dabei folgendes festgestellt:

Die Europäische Theaternacht

- macht potentielle Besucher*innen neugierig aufs Theater,

- motiviert dazu, sich auch mal was Neues anzuschauen und neue Spielstätten zu besuchen,

- und motiviert sogar Menschen zum Besuch, die vorher noch nie den Fuß in eine Einrichtung gesetzt hatten.

Programminfo Wien und Bundesländer: www.theaternacht.at

Welbtalk: Corona und Publikumsentwicklung – die neuesten Forschungsergebnisse der Londoner Audience Agency

Für alle Kulturinteressierten wird am Donnerstag, dem 17. Nov. ein Webtalk zum Thema „Corona und Publikum“ angeboten.

Die Londoner Audience Agency hat seit Beginn der Pandemie über 30.000 Besucher*innen jeden Alters und aller Kultursparten zu ihren Einstellungen zum Kulturbesuch befragt.

Im Talk werden die Ergebnisse der jüngsten Befragungswelle vom Herbst 22 präsentiert. Die Londoner Studiengestalter stehen für Fragen zu ihren Erkenntnissen und Vorschlägen zur Verfügung.

Anmeldungen zum Talk können über www.theaternacht.at erfolgen



