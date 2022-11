Kapsch TrafficCom bringt Technologie „Made in Austria“ auf norwegische Straßen

Wien/Oslo (OTS) - Pilotprojekt von Kapsch TrafficCom und Aventi Intelligent Communication ermöglicht eine völlig neue Art der Mauterhebung für Pkws

Das österreichische IT-Unternehmen Kapsch TrafficCom hat in Norwegen gemeinsam mit seinem Partnerunternehmen Aventi Intelligent Communication in einem Pilotprojekt das Mautsystem der Zukunft getestet. Konkret geht es darum herauszufinden, wie eine Gebührenerhebung für Pkws basierend auf dem Emissionsstatus von Fahrzeugen, der zurückgelegten Strecke und dem Fahrzeugtyp möglich sein kann.

Das Projekt erfüllt alle relevanten Datenschutz-Richtlinien und sammelt ausschließlich die für die Abwicklung der Fahrt notwendigen Daten. „Insgesamt wurden mehr als zwei Millionen Kilometer an Fahrten analysiert, das sind umgerechnet ca. 50 Erdumrundungen. Das System war in der Lage, mit den schwierigen und sehr spezifischen Bedingungen des norwegischen Straßennetzes umzugehen, Routen abzugleichen und Tarife mit einer Genauigkeit von über 99 % zu berechnen", so Alfredo Escriba, Chief Technical Officer bei Kapsch TrafficCom.

Faires, nutzerfreundliches System

Das Projekt fließt ein in die von den norwegischen Behörden beauftragte „Konzeptauswahlstudie“ mit dem Ziel, neue Wege für die künftige Festlegung und Erhebung von Straßennutzungsgebühren zu finden. Hintergrund ist der rapide Rückgang der fahrzeugbezogenen Steuereinnahmen, insbesondere aufgrund des hohen Anteils an Elektrofahrzeugen in Norwegen. Ein Problem, vor dem in Zukunft immer mehr Staaten stehen werden.

Nutzungsbasierte Gebührenerhebung kann einerseits den Steuerausfall von Staaten kompensieren und bietet andererseits ein faires und transparentes Gebührensystem für Straßennutzer. Während diese Art der Gebührenerhebung bei Lkws bereits etabliert ist, könnte das getestete System erstmals ein praktikables und nutzerfreundliches Instrument für Pkws bieten.

Wenn Sie mehr darüber erfahren möchten, wie Kapsch TrafficCom Innovationen im Mautbereich vorantreibt, besuchen Sie Zukunft von Tolling .





Kapsch TrafficCom ist ein weltweit anerkannter Anbieter von Verkehrslösungen für nachhaltige Mobilität, mit Projekterfolgen in mehr als 50 Ländern. Innovative Lösungen in den Anwendungsbereichen Maut, Mautdienstleistungen, Verkehrsmanagement und Demand Management tragen zu einer gesünderen Welt ohne Staus bei.

Mit One-Stop-Shop-Lösungen deckt das Unternehmen die gesamte Wertschöpfungskette der Kunden ab, von Komponenten über Design bis zu der Implementierung und dem Betrieb von Systemen.

Kapsch TrafficCom, mit Hauptsitz in Wien, verfügt über Tochtergesellschaften und Niederlassungen in mehr als 25 Ländern und notiert im Segment Prime Market der Wiener Börse (Symbol: KTCG). Im Geschäftsjahr 2021/22 erwirtschafteten 4.220 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einen Umsatz von rund EUR 520 Mio.

