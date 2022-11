FPÖ - Wurm: Der Konsumentenschutz wird von Schwarz-Grün zu Grabe getragen

Fehlende Absicherung der Finanzierung des VKI ist gerade in Krisenzeiten ein Armutszeugnis der Regierung

Wien (OTS) - Es sei erstaunlich, wie sich die Grünen vom schwarzen Koalitionspartner durch die politische Manage ziehen lassen. Zu diesem Schluss kam heute FPÖ-Konsumentenschutzsprecher NAbg. Peter Wurm. Grund dafür ist das Budget für 2023, indem die Finanzierung des Vereins für Konsumenteninformation (VKI) erstmals ohne gesetzliche Absicherung erfolgt. „Mit dieser - in erster Linie von der ÖVP vorangetriebenen - Politik wird der Konsumentenschutz in Österreich zu Grabe getragen“, kritisierte Peter Wurm. Die FPÖ werde in der kommenden Woche einen Antrag auf die gesetzliche Absicherung des VKI-Budgets einbringen.



Ob Anschober, Mückstein oder jetzt Rauch - was auch immer bislang grüne Minister in Bezug auf eine vernünftige Dotierung des VKI der Vergangenheit versprochen haben, hätte sich als falsch erwiesen, so der freiheitliche Konsumentenschutzsprecher. Die Wahrheit sei eine Kürzung im nächstjährigen Budget um 550.000 Euro, was den VKI in eine existenzbedrohende Lage bringe, warnte Wurm.

Gerade in der aktuellen Teuerungskrise hätten die Konsumentenschützer alle Hände voll zu tun. „Die ÖVP stellt sich mit ihrer Politik einmal mehr klar auf die Seite der Konzerne, anstatt sich für die Menschen im Land einzusetzen. Die Volkspartei will den VKI zerstören - und das schon seit Jahren. Die Grünen sind hilflos und können sich gegen ihren Koalitionspartner nicht zur Wehr setzen. Die großen Leidtragenden sind die Österreicher“, hielt der freiheitliche Konsumentenschutzsprecher NAbg. Peter Wurm abschließend fest.

