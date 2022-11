FPÖ – Nepp: SPÖ-Hacker führt das Wiener Gesundheitssystem weiter in den Abgrund

Wiener Gesundheitsstadtrat ist die personifizierte Unfähigkeit und klopft nur dumme Sprüche

Wien (OTS) - Nach neuen Medienberichten über eine weitere Verschärfung der Personalsituation im AKH und eine Reduktion bei den Sanierungsarbeiten übt der Wiener FPÖ-Chef, Stadtrat Dominik Nepp, scharfe Kritik an SPÖ-Gesundheitsstadtrat Peter Hacker. Laut „Kurier“ werden immer mehr Operationen verschoben und nach den Massenkündigungen bei Pflegekräften verlassen auch unzählige Ärzte die Wiener Gemeindespitäler. „Die SPÖ-Gesundheitsstadträte der letzen Jahre haben den Niedergang des Wiener Gesundheitssystems eingeleitet, aber Peter Hacker ist die personifizierte Unfähigkeit. Anstatt in dieser dramatischen Krisensituation als Stadtrat alle Hebel in Bewegung zu setzen, um die gesundheitliche Versorgung der Wiener zu gewährleisten, schiebt er die Verantwortung ab und klopft nur dumme Sprüche. Es braucht endlich einen echten Gesundheitsmanager, der das Ruder herumreißt und rettet was zu retten ist. Hacker gehört umgehend abberufen, bevor er noch mehr Schaden anrichten kann“, verlangt Nepp.

Rückfragen & Kontakt:

FPÖ Wien

presse @ fpoe-wien.at

www.fpoe-wien.at