- BILD Parteifreie Bürgerlisten OÖ kurz BLOÖ und unabhängige DemoLinzFreiheit

Miteinander ins Ziel

Bei einer Pressekonferenz kann man ganz gut sehen, welche Verantwortung die Medien haben. Das ist ein ganz wichtiger Teil, den sie dazu beitragen für unser Land die richtigen Informationen für eine neutrale, unabhängige Berichterstattung. Die meisten Menschen vertrauen auf diese Informationen und lesen sie in Print oder Online. Gut zuhören und recherchieren ist die Grundvoraussetzung. Die Verantwortung der Medien ist also groß, die richtigen Informationen der Bevölkerung weiter zu geben. Wir haben gute Ideen und wollen diese umsetzen. Dazu dienen die Medien, Erika Oberpeilsteiner DemoLinzFreiheit.com 1/3

Besinnen wir uns, setzen wir uns miteinander an einen Tisch. Unser Ziel ist die Spaltung zu beenden Michael Prinz Demoveranstalter Linz 2/3

Haben Sie die Pressekonferenz verpasst? Hier finden Sie den Link unseres Live-Stream mit herzlichen Dank an Eva-Margarita Mayr und Gorko Bubevec für die Erstellung Dr. Martin Gollner Obmann der Bürgerlisten OÖ 3/3

Wien/Linz (OTS) - In unserer 1. Pressekonferenz am 3.11.2022 im OÖ Presseclub siehe Bild zeigten die parteifreien Bürgerlisten und die unabhängige DemoLinzFreiheit.com auf, wie wichtig es ist in der derzeitigen unsicheren Lage aktiv zu werden.

Miteinander haben wir erreicht, dass Mainstreammedien und Alternativmedien bei unserer Pressekonferenz waren und wir bedanken uns dafür.



Bei einer Pressekonferenz kann man ganz gut sehen, welche Verantwortung die Medien haben. Das ist ein ganz wichtiger Teil, den sie dazu beitragen für unser Land die richtigen Informationen für eine neutrale, unabhängige Berichterstattung. Die meisten Menschen vertrauen auf diese Informationen und lesen sie in Print oder Online. Gut zuhören und recherchieren ist die Grundvoraussetzung. Die Verantwortung der Medien ist also groß, die richtigen Informationen der Bevölkerung weiter zu geben. Wir haben gute Ideen und wollen diese umsetzen. Dazu dienen die Medien, sagt Prinz Michael von der unabhängigen Demo Linz Freiheit

Besinnen wir uns, setzen wir uns miteinander an einen Tisch. Unser Ziel ist die Spaltung zu beenden, sagt Erika Obersteilsteiner von Demo Linz Freiheit

Haben Sie die Pressekonferenz verpasst? Hier finden Sie den Link unseres Live-Stream mit herzlichen Dank an Eva-Margarita Mayr und Gorko Bubevec für die Erstellung , sagt Martin Gollner Obmann der Bürgerlisten OÖ:

https://www.facebook.com/100051340999280/videos/5933029600061993

t.me/DemoLinzFreiheit

Pressekonferenz Gollner/Pöttler Österreich im Widerstand

Die Bürgerlisten Österreich arbeiten seit 2020 im Widerstand.

Martin Gollner ist seit 19.9.2019 Obmann, seit 2021 Demoveranstalter in Wien

Gerhard Pöttler ist Gründungsmitglied der MFG und Demoveranstalter in Salzburg

Es stehen Landtagswahlen in Salzburg, NÖ und K an.

Wir präsentieren erste Ergebnisse.

Datum: 15.12.2022, 10:00 - 11:00 Uhr

Ort: OÖ. Presseclub Saal C

Landstraße 31, 4020 Linz, Österreich

Url: https://www.wirbuergerlisten.at

Pressekonferenz Pöttler/Gollner 15.12.2022 Einladung via Media Tool der APA bereits versendet Jetzt Buchen

Rückfragen & Kontakt:

Bürgerlisten Österreich

Katharina Auer

Parteisekretärin

0727629208

martin.gollner @ ku-linz.at

www.wirbuergerlisten.at



DEMO LINZ FREIHEIT

+4369911300600

demolinzfreiheit @ gmail.com

DemoLinzFreiheit.com