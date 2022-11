„ORF III Themenmontag“: Dokus und Talk zur Energiekrise

Außerdem: „MERYN am Montag“ über „Herbstblues und Winterdepression“

Wien (OTS) - Im „ORF III Themenmontag“ dreht sich am 14. November 2022 alles um Fragen zur aktuellen Energiekrise und Versorgungslage, u. a. in der Dokumentation „Österreich – dunkel und kalt? – Wege aus der Energiekrise“ sowie in „Themenmontag: Der Talk“ mit Reiner Reitsamer.

Im Vorabend beschäftigt sich die Call-in-Sendung „MERYN am Montag“ (18.45 Uhr) mit dem Thema „Herbstblues und Winterdepression“. Wenn die Temperaturen rauer und die sonnigen Tage seltener werden sowie die früh einsetzende Dunkelheit die Laune trübt, stellt sich bei vielen Menschen der Herbstblues ein. Was hilft, das herbstliche Stimmungstief zu überwinden? Wie kann man Depressionen und Herbstblues voneinander abgrenzen und was sollte man tun, um nahestehende Personen, die unter Depressionen leiden, bestmöglich zu unterstützen? ORF-Gesundheitsexperte Siegfried Meryn und Edda Winkler-Pjrek, Fachärztin für Psychiatrie und Psychotherapeutische Medizin, sowie Leiterin der Ambulanz für Herbst-Winter-Depressionen am AKH Wien, beantworten die Fragen des Publikums.

In „Kultur Heute“ (19.45 Uhr) bespricht ORF-III-Bühnenkritiker Heinz Sichrovsky die Premiere von „Engel in Amerika“ im Wiener Akademietheater.

Der „ORF III Themenmontag“ startet mit der neuen Dokumentation „Österreich – dunkel und kalt? Wege aus der Energiekrise“ (20.15 Uhr). Erstmals seit den 1970er Jahren heißt es wieder Energiesparen. Gestalter Martin Voill zeigt, auf welch dünnen Beinen die heimische Energieversorgung steht und wie es zu dieser Abhängigkeit kommen konnte. Expertinnen und Experten aus dem Energiesektor geben Einblicke in die Hintergründe der derzeitigen Versorgungskrise und erklären, mit welchen Mitteln Österreich möglichst unbeschadet durch die kalte Jahreszeit kommen kann. Daneben dämmert schon länger eine Krise der Stromnetze. Es braucht einen großflächigen Ausbau der heimischen Infrastruktur. Doch die Praxis zeigt, dass in diesem Bereich wegen langer Genehmigungsverfahren eher in Jahrzehnten als in Jahren gerechnet wird. Österreich läuft also auch in eine mögliche Strom-Unterversorgung hinein.

Können wir uns in der momentanen Lage auf lange gültige Komfortstandards wie 23 Grad warme Wohnräume, 24/7-Stromfluss aus der Steckdose, selbstverständliches Autofahren oder Billig-Flugurlaube noch länger verlassen? Diesen Fragen rund um das Thema Energiesicherheit und ihre Entwicklung stellt sich die nachfolgende Produktion „Strom und Gas – Wirklich alles knapp?“ (21.05 Uhr). Wie viele Ressourcen wie Öl und Erdgas, aber auch Wasserkraft gibt es noch und wie viel Potenzial hat die Transformation zu erneuerbaren Energien?

Die Umstellung auf erneuerbare Energien macht das Stromnetz anfälliger für Hacker. Denn Wind-, Solar- und Wasserkraftanlagen produzieren nicht nur Strom, sondern auch jede Menge Daten. Der dritte „ORF III Themenmontag“-Film des Abends, „Blackout – Angriff auf unser Stromnetz“ (21.55 Uhr), beleuchtet Gefahren und Folgen eines solchen Cyberangriffs. Mit einer groß angelegten, koordinierten Attacke könnten Hacker den Strom flächendeckend ausschalten, womöglich für Tage oder sogar für Wochen. Deutsche Strombetreiber registrieren bereits Tausende sogenannter „Anklopfversuche“ aus dem Internet täglich bzw. Hunderte ernst zu nehmende Cyberangriffe jährlich.

Abschließend diskutiert Reiner Reitsamer in „Themenmontag: Der Talk“ (22.30 Uhr) die Frage „Teurer Winter: Was tun, wenn wir uns Energie nicht mehr leisten können?“. Die hohen Kosten bringen viele Menschen an die Belastungsgrenze. Ob Öl, Gas oder Strom: Die Preise explodieren. Und der Höhepunkt scheint noch nicht erreicht. Hunderttausende österreichische Haushalte sind von Energiearmut bedroht. Wer seine Energiekosten nicht mehr bezahlen kann, sitzt nicht nur in einer kalten Wohnung, sondern kann auch den Anschluss an die Gesellschaft verlieren. Was kann man tun, um Abhilfe zu schaffen? Wird Energie jemals wieder so billig wir früher? Oder werden künftig immer mehr Menschen in die Energiearmut rutschen? Zu Gast sind Joel Tölgyes (Momentum Institut), Klara König (Fridays For Future), Doris Pettighofer (Plattform für Alleinerziehende) und Gastronom Sepp Hajszan (Gasthaus Raxkönig).

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at