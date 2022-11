ATV-Frage der Woche: Gewesslers Klimapolitik polarisiert

"ATV Aktuell: Die Woche" heute um 22.20 Uhr bei ATV & ZAPPN

Wien (OTS) - ATV-Moderator Meinrad Knapp, Politikberater Thomas Hofer und Meinungsforscher Peter Hajek lassen am Sonntag die politischen Geschehnisse der Woche Revue passieren. Unter anderem werden die Ergebnisse von Peter Hajeks aktueller Meinungsumfrage diskutiert. Er befragte 800 Österreicher:innen: "Welcher der folgenden Aussagen zur Klimapolitik von Leonore Gewessler stimmen Sie am ehesten zu?“



36 Prozent der befragten Österreicher:innen, repräsentativ für die österreichische Bevölkerung, sagen, dass Leonore Gewessler es mit den Klimaschutzmaßnahmen übertreibt und sie gegen die Klimaschutzmaßnahmen der Ministerin sind. 32 Prozent hingegen unterstützen Gewesslers derzeitigen Kurs. Fast ein Fünftel (17 Prozent) der Befragten empfindet die derzeitigen Maßnahmen für zu gering.



Zwischen den politischen Parteien zeichnen sich große Unterschiede ab. Während bei den SPÖ-Wähler:innen ähnliche Ergebnisse, wie bei den Gesamtumfrageergebnissen abzulesen sind (29 Prozent finden Maßnahmen überzogen, 36 Prozent zufrieden, 24 Prozent unzufrieden), ist unter den NEOS- und ÖVP-Wähler:innen eine Mehrheit (beide 49 Prozent) mit den derzeitigen Klimaschutzmaßnahmen zufrieden. Die klare Mehrheit von 69 Prozent der Wähler:innen der Grünen unterstützt die derzeitigen Klimaschutzmaßnahmen Gewesslers, nur drei Prozent sprechen sich gegen die derzeitigen Schritte zum Klimaschutz aus. 72 Prozent der FPÖ-Wähler:innen hingegen sagen, dass Gewessler es mit den Maßnahmen übertreibt. Nur 11 Prozent schließen sich ihrer Klimazielsetzung an und 8 Prozent meinen, sie mache zu wenig für den Klimaschutz.



Peter Hajek: „Leonore Gewessler kann es fast niemandem recht machen. Während knapp jeder Fünfte meint, sie tut zu wenig für den Klimaschutz, ist ein starkes Drittel davon überzeugt, dass die Ministerin übertreibt. In Summe stehen aber 50 Prozent der Menschen hinter ihr. Denn auch jene, denen sie zu wenig macht, werden kaum eine Alternative zu Gewessler finden.“



„ATV-Aktuell: Die Woche“ heute, 13. November, um 22.20 Uhr bei ATV und in der ZAPPN App.





Rückfragen & Kontakt:

Adrian Hinterreither

adrian.hinterreither @ prosiebensat1puls4.com

0676848451470