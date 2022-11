NEOS gratulieren Felix Eypeltauer zur Wiederwahl als Landessprecher

Douglas Hoyos: „Wir freuen uns, dass wir unseren Einsatz für positive Veränderung in Oberösterreich mit Felix Eypeltauer an der Spitze fortsetzen können.“

Wien (OTS) - Auf der heutigen Landesmitgliederversammlung in Oberösterreich ist der bisherige NEOS-Landessprecher Felix Eypeltauer in seiner Funktion bestätigt worden. „Ich gratuliere Felix Eypeltauer und allen anderen Mitgliedern des Landesteams sehr herzlich. Das gute Ergebnis bestätigt unsere Politik einer neuen Generation“, so NEOS-Generalsekretär Douglas Hoyos. „Seit unserem Einzug in den Landtag und 19 oberösterreichische Gemeinden letztes Jahr halten wir der schwarz-blauen Landesregierung jeden Tag den Spiegel vor die Nase und zeigen, dass Korruption, Freunderlwirtschaft, Populismus und Bequemlichkeit der falsche Weg sind. Mit Felix Eypeltauer an der Spitze richten wir den Blick dorthin, wo es positive Veränderung braucht.“

„Besonders freut mich, dass auch unsere Nationalratsabgeordnete Karin Doppelbauer heute in ihrer bisherigen Funktion als Stellvertretende Landessprecherin bestätigt wurde. Zudem bringen die Mondseer Gemeinderätin Sabine Huemer und der Steyrer Gemeinderat Pit Fresais ab sofort frischen Wind in unser oberösterreichisches Landesteam“, so Hoyos. „Auch in Zukunft werden wir in Oberösterreich die tatsächlichen Sorgen der Betriebe und jungen Familien ansprechen und uns mit voller Kraft dafür einsetzen, die fleißigen Oberösterreicherinnen und Oberösterreicher zu entlasten.“

