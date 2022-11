Doron Rabinovici erhielt „Österreichisches Ehrenkreuz für Wissenschaft und Kunst“

Wien (OTS) - Kunst- und Kulturstaatssekretärin Andrea Mayer hat in der Factory im Künstlerhaus das „Österreichisches Ehrenkreuz für Wissenschaft und Kunst“ an den Autor und Historiker Doron Rabinovici überreicht.

„Demokratie braucht – wie die Kunst – Kritik, sie braucht die Auseinandersetzung, den scharfen Blick, das aufmerksame Ohr, einen wachen Verstand, sie braucht Bürgerinnen und Bürger, die sich einbringen. Nur wenige tun es in dem selben Maße und können es so fundiert wie Doron Rabinovici. Er bezieht Stellung. Er trägt damit seinen Teil dazu bei, dass stete Empörung nicht zur Normalität verkommt, dass Resignation, Rückzug und Politikverdrossenheit nicht noch mehr um sich greifen. Es ist kein Zufall, dass Autorinnen und Autoren oft zu den wichtigen Mahnern und kritischen Stimmen in einer Gesellschaft zählen. Schriftstellerinnen und Schriftsteller und die Literatur im Allgemeinen – ja noch breiter gefasst die gesamte Kunst – tragen damit zu einer kritischen Öffentlichkeit und zum kollektiven Gewissen einer Gesellschaft bei. Es ist wichtig, kritische Stimmen nicht nur zuzulassen und ernst zu nehmen – das sollte selbstverständlich sein – sie gehören in verdienten Fällen auch geehrt“, so Kunst- und Kulturstaatssekretärin Andrea Mayer.

Laudator Clemens Jabloner würdigte den Ehrengast als einen, der sich, wie selten sonst, um beide Bereiche – die Wissenschaft und die Kunst – verdient gemacht hat.

Musikalisch umrahmt wurde der Festakt von Harri Stojka an der Gitarre und den Musikern Martin Spitzer (Gitarre), Peter Strutzenberger (Kontrabass) und Sigi Meier (Percussion).

