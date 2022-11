„IM ZENTRUM“: Macht und Nähe – wie abhängig sind Medien von der Politik?

Am 13. November um 22.10 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Aus Ermittlungsakten geleakte Chatnachrichten bringen nun auch die Medienbranche in Erklärungsnot. Wegen kompromittierender SMS an den damaligen FPÖ-Vizekanzler Heinz-Christian Strache ist ORF-TV-Chefredakteur Matthias Schrom zurückgetreten. Und auch „Presse“-Chefredakteur und -Herausgeber Rainer Nowak hat seinen Rücktritt erklärt, nachdem Chats mit dem damaligen Generalsekretär im Finanzministerium Thomas Schmid bekannt geworden waren, in denen es auch um mögliche Posten ging. Welche Regeln gibt es für den Umgang zwischen Politikern und Journalisten? Wo endet notwendige Vertraulichkeit, wo beginnt die „Verhaberung“? Gibt es einen Unterschied zwischen Österreich und Deutschland? Wie können politische und wirtschaftliche Rahmenbedingungen verbessert werden, um die Abhängigkeit der Medien von der Politik zu verringern? Was bedeutet das für die Unabhängigkeit der Berichterstattung? Und wie kann das verlorengegangene Vertrauen in Politik und Medien wiederhergestellt werden?

Darüber diskutieren am Sonntag, dem 13. November 2022, um 22.10 Uhr in ORF 2 bei Claudia Reiterer „IM ZENTRUM“:

Eva Blimlinger

Mediensprecherin, Die Grünen

Ingrid Thurnher

Radiodirektorin ORF

Friedrich Santner

Aufsichtsratsvorsitzender Styria Media Group

Alexandra Föderl-Schmid

Stv. Chefredakteurin „Süddeutsche Zeitung“

Andreas Koller

Stv. Chefredakteur „Salzburger Nachrichten“ und Präsident Presseclub Concordia

Florian Scheuba

Kabarettist und Kolumnist

