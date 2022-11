IWK Communication Partner: Agentur für Wirtschaftskommunikation setzt auf Frauenpower im Beraterteam und baut Mitarbeiterstamm weiter aus

München (ots) -

Münchner Kommunikationsagentur für die Branchen Private Equity, Venture Capital und Professional Services verstärkt ihr Team mit Barbara Popp als Director

Judith Spießberger steigt zum Senior Consultant auf

IWK Communication Partner eine der führenden deutschen Kommunikations-Boutiquen für Finanz-, Wirtschafts- und Unternehmenskommunikation, holt mit Barbara Popp eine erfahrene Kommunikationsexpertin im Bereich Finanzen und Real Assets ins Team. Popp startete Anfang September als Director bei IWK. Die Sprachwissenschaftlerin kommt von PATRIZIA SE, wo sie im Bereich Corporate Communications die Pressearbeit in der Region DACH und Skandinavien des führenden Partners für globale Real Assets verantwortet hat. Zu Popps früheren Stationen in der Unternehmenskommunikation zählen der Anbieter von Sachwertanlagen Hannover Leasing in Pullach bei München sowie verschiedene Positionen bei der auf Immobilien-, Real Assets und Finanzgesellschaften spezialisierten Agentur PB3C (vormals Dr. ZitelmannPB.) in Berlin sowie bei wbpr in München. Davor war sie bei der Boston Consulting Group in München tätig.

Gleichzeitig steigt Judith Spießberger zum Senior Consultant auf. Die gebürtige Österreicherin stieß 2020 als Beraterin zur IWK. Seit Oktober 2022 verstärkt sie das Team nun als Senior Consultant. Mit ihrer Erfahrung in der strategischen Kommunikationsberatung sowie Finanz- und Deal-Kommunikation berät sie u.a. Kunden aus den Bereichen Private Equity, M&A sowie international agierende Unternehmens- und HR-Beratungen überwiegend in Deutschland und der Schweiz.

Mit diesen Personalien setzt die 2004 gegründete Agentur ihren Erfolgskurs und ihre Spezialisierung weiter fort. Zu den Kunden von IWK Communication Partner zählen unter anderem Adcuram, AlixPartners, Bayern Kapital, BMH, Bregal Unternehmerkapital, Equistone, Gimv, Hamilton Lane, Helbling Business Advisors, Kincentric, Kroll, Spencer Stuart, VR Equitypartner sowie Waterland Private Equity.

Über IWK Communication Partner

IWK Communication Partner ist eine 2004 gegründete inhabergeführte Kommunikationsagentur mit Sitz in München. IWK ist vorwiegend auf Unternehmenskommunikation in den Bereichen Private Equity, Venture Capital, Professional Services, Unternehmensberatungen, Wirtschaftskanzleien und Non-Profit-Organisationen spezialisiert. In diesen Segmenten verfügt das zehnköpfige IWK-Team durch die langjährige Betreuung namhafter Kunden über besondere Expertise und Kompetenzen. Die Agentur deckt die gesamte Bandbreite der Unternehmenskommunikation ab. Zum Leistungsportfolio gehören Strategische Kommunikationsberatung, Wirtschafts- und Finanzkommunikation, Media Relations, Krisen- und Change-Kommunikation, Corporate Publishing, Eventkonzeption und Medientraining.

