Höhenmeter sammeln für den guten Zweck

Am 11. März 2023 findet zehn Stunden lang die 2. MeinBezirk.at SkitourenCharity Dachstein West statt. Der Reinerlös wird an die Lebenshilfe in Abtenau gespendet.

Wien (OTS) - RUSSBACH. Alle TeilnehmerInnen der MeinBezirk.at SkitourenCharity Dachstein West sind dazu eingeladen, in der Zeit von 07:00 - 17:00 Uhr so viele Skitouren-Aufstiege bzw. Höhenmeter wie möglich zu schaffen.

Dabei kann man zehn Stunden lang richtig Gas geben oder - wer es gemütlicher mag - ohne Druck einmal oder öfter hinaufgehen, je nachdem wie viel man bewältigen kann. Man muss nicht um 07:00 Uhr beginnen und bis 17:00 Uhr bleiben: Ein späterer Start oder ein früheres Ende sind jederzeit möglich.

Der Reinerlös der MeinBezirk.at SkitourenCharity Dachstein West 2023 wird zur Gänze an an die Lebenshilfe Salzburg in Abtenau gespendet.



Für Profi- und Hobby-Skitourengeher

Hinauf geht es entlang der breiten und gut präparierten Atomic Backland Skitourenstrecke auf den Rußbacher Hornspitz. Mit 3,6 Kilometern Länge und 630 Höhenmetern ist die unkomplizierte Pistenskitour auch für EinsteigerInnen geeignet. Die Abfahrt erfolgt über die normale Skipiste.

"Die erste Auflage der Veranstaltung war schon ein voller Erfolg", freut sich Theresa Kaserer-Peuker, Marketingleiterin der RegionalMedien Salzburg und Mitglied im Veranstaltungsteam: "Fast eine Million gemeinsame Höhenmeter kamen zusammen, 2023 wollen wir diese 1-Million-Grenze knacken. Wir freuen uns über alle, die mitmachen - wer will auch in Verkleidung. Der Spaß soll ja auch nicht zu kurz kommen! Heuer hatten wir z.B. eine verkleidete Polter-Gruppe dabei, das war sehr lustig."



Das Event richtet sich sowohl an Profi- als auch an Hobby-SkitourengeherInnen in der Einzelwertung oder als 2er-Team, auch Kinder ab 6 Jahren sind willkommen.



Pro Aufstieg mit 610 Höhenmetern werden 6,10 Euro von Sponsoren für den karitativen Zweck gespendet, auch über die Startgebühr kommen Spenden zusammen. Auf alle TeilnehmerInnen und ZuschauerInnen wartet ein großartiges Rahmenprogramm u.a. mit Musik und Gewinnspielen.

Hier geht es zur Anmeldung: Event-Anmeldung

